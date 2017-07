Erna Solberg innrømmer: Vet ikke om milliardkutt i formuesskatten har effekt

Etter fire år som statsminister kan ikke Solberg vise til en eneste bedrift som har ansatt flere folk som følge av regjeringens milliardlettelser til de rikeste.

– På stående fot her i dag kan ikke jeg vise til et eksemplar av det.

– Det finnes bedrifter som har ansatt flere folk, men om det kommer bare på grunn av endringer i formuesskatten tror jeg ingen av oss kan si, sier Solberg til NRK.

Siden Høyre-lederen vant valget i 2013 har hun skjenket de mest formuende i Norge 5,3 milliarder kroner i form av kutt i formuesskatten. Høyre og Frp har i flere år begrunnet behovet for skattekuttene i at det vil skape flere arbeidsplasser.

Innrømmer at hun ikke vet

Før valget den gang sa Erna Solberg: «Det vi gjør med formuesskatten nå kommer til å sørge for at vi kan skape og videreutvikle trygge arbeidsplasser i Norge».

Nå innrømmer statsministeren at hun ikke vet om milliardkuttene gjennom fire år i det hele tatt har hatt positive effekter.

– Det vet vi ikke enda, det må vi bare se når vi ser utviklingen over tid. Så har vi vært gjennom den tøffeste økonomiske tiden på mange år i Norge knyttet til oljeprisfallet.

– Når er det rimelig å forvente at man ser noe til de arbeidsplassene dere sier at skattelettelsene skaper?

– Alle tiltak tar tid før man kan se resultater, og det er vanskelig å identifisere hvert enkelt tiltak. Når vi gir mer penger til forskning og utvikling kan du stille akkurat det samme spørsmålet. Når vi bygger nye veier på Vestlandet slik at flere bedrifter kan få laksen sin ut, er det også vanskelig å si at akkurat det tiltaket har skapt flere arbeidsplasser.

Kutter videre uansett

Det at Høyre-lederen ikke kjenner effekten av formuesskatte-lettelsene som allerede er gitt kommer ikke til å påvirke Høyres politikk.

Solberg er hellig overbevist om at store kutt i formuesskatten er vekstfremmende og vil skape nye jobber.

– Vi skal fortsette å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, og i tillegg mener jeg at innslagspunktet må bli lavere. Men hvor stort beløp den skal reduseres med har vi ikke tatt stilling til.

– Uansett om du vet om du oppnår de effektene du sier du oppnår eller ikke?

– Jeg lytter jo til bedriftene som forteller meg at dette er veldig viktig for de, det er viktig på samme måten som det å investere i vei og forskning er viktig. Vi klarer heller ikke å ta hvert enkelt av de tingene å si at vi har resultater i form av nye jobber, men summen av dette er spørsmålet om Norge skal være et land som skaper nye jobber, sier Solberg.

PÅ STÅENDE FOT: Erna Solberg testet badetemperaturen på Jæren på dag tre av sin åpningsturné i valgkampen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Støre glad for Solbergs klargjøring

Statsministeren med et stort pressekorps kjører denne uken sørover Vestlandet i Høyres valgkampbuss. Mannen som turnerte de samme stedene langs kysten i forrige uke er ikke imponert.

SULTEN PÅ MAKT: Jonas Gahr Støre mener Solbergs innrømmelse i dag er et uttrykk for mislykket politikk. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dette er et uttrykk for mislykket politikk. Dette skulle skape arbeidsplasser, men statsministeren har ingenting å vise til. Det det derimot har gjort er å øke forskjellene i Norge slik vi har påstått, og det mener jeg nå er klargjort av statsministeren, sier Jonas Gahr Støre.

Ap-lederen er tydelig på at formuesskatten skal opp dersom han blir statsminister om noen uker.

– Vi mener at de av oss med høyere formue enn det som er vanlig kan og bør betale noe mer. Disse pengene regjeringen har brukt på å kutte i formuesskatten kunne vært satset på andre tiltak som hadde gitt bedre resultater både for bedriftene og for velferden.