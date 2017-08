Nå vil Listhaugs skygge selv være stjerna

– Jeg begynte i FpU da jeg var 14 år, og siden har det gått i ett. Politikk bare tok over livet mitt litt, sier Espen Teigen i NRKs politiske sommerportrett.

Ti år etter at han fulgte storebroren inn i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon, topper stjørdalingen stortingslista for Frp i Nord-Trøndelag.

BAK KAMERA: I denne videosnutten fra New York i september i fjor feiret Listhaug at de hadde rundet 75 000 Facebook-følgere. I dag har hun over 125 000. Foto: Anders Tvegård / NRK

På den politiske scenen er 24-åringen best kjent som mannen bak innvandringsminister Sylvi Listhaugs enorme gjennomslag i sosiale medier. Folk flest vil kanskje forbinde han med portrettintervjuet i VG, der han poserte sittende på det norske flagget mens han holdt en sigar mellom fingrene.

Men mer om det han nå kaller sin største medietabbe senere.

Først litt om hvordan Listhaugs politiske rådgiver tror sosiale medier vil påvirke det han spår blir en stygg valgkamp.

– Sosiale medier gjør at det er mange forskjellige dimensjoner i valget. Dersom det kommer en svartmaling, rekker man knapt svare på den før neste sak er i gang. Ting går veldig fort, og det kan endre valgkampen.

Hevder venstresida mangler hemninger

Det er først og fremst venstresiden som står for svartmalingen, hevder Teigen, og trekker fram et Ap-utspill fra 2013 om at det ville bli enda vanskeligere for homofil ungdom å komme ut av skapet dersom Høyre og Frp kom til makta.

– De tyr til de mest drøye angrepene, og de har ingen hemninger.

– Det har vel vært noen drøye angrep fra din sjef, også?

– Det er forskjell på det å være tydelig og angripe, og det å være faktamessig helt på bærtur, som Ap eller SV ofte har vært.

– Så deres angrep er alltid faktabaserte og korrekte, mens angrepene fra venstresiden er stygge fordi de ikke er faktabaserte?

– I noen sammenhenger: Ja. Men det blir en veldig generalisering, du gjør. Hvis vi hadde gjort en feil, så hadde vi beklaget det eller rettet det opp, men Ap vil fortsatt ikke vedkjenne seg at det de sa da var fullstendig feil.

Svartmaling skremmer han uansett ikke. Hans motstandere vil nok si at han er flink til å bruke malerkosten selv, også.

Særlig når det kommer til innvandringsdebatten har Teigen og sjefen hans, Listhaug, blitt beskyldt for å drive med skremselspropaganda. Etter flere bilbranner i Oslo tidligere i sommer, brukte Frp Facebook til å advare mot «svenske tilstander» i Norges hovedstad.

– Det hadde vært utrolig søkt om vi hadde forsøkt å dekke over det, slik de har gjort i Sverige. Er det én ting som har ført Sverige ned i grøfta, så er det at de har skjøvet alt under teppet, sier Teigen.

Vettskremt

Også i Norge forsøker noen politikere å glatte over det han mener er problemer knyttet til innvandring og manglende integrering, hevder Teigen.

– Jeg vil påstå at både SV, Arbeiderpartiet og flere andre partier har forsøkt å få dette til å handle om noe helt annet enn det det gjør. Når folk tar kontakt med oss og sier at de er vettskremte over å ha sett brennende biler, så synes jeg at vi skal ta den bekymringen på alvor.

Selv lover han å ta velgerne såpass mye på alvor at han, om nødvendig, vil sette saker som er viktige for Nord-Trøndelag over partilojaliteten dersom han kommer inn på tinget.

Han er ikke imponert over innsatsen til dem som har representert hjemfylket i denne perioden.

– Når man reiser ned til Oslo og skal sitte på Stortinget for folk i Nord-Trøndelag, burde man tatt dem mer på alvor og kjempet mer for dem.

Mistet faren som 13-åring

Selv bor Teigen i Oslo, men føler seg ikke hjemme i hovedstaden. Får han barn noen gang, skal de helst oppdras i Trøndelag, omringet av «trivelige trøndere». Selv forlot han hjembyen Stjørdal som 18-åring for å ta på seg vervet som generalsekretær i FpU.

Russetida ble ikke noe av. Eksamen tok han som privatist.

Han har aldri angret på at han lot politikken spise så mye av ungdomstida.

– Jeg ble nok litt påvirket av både mor og bror som var Frp-politikere.

UTEN SLIPS, MED AMBISJONER: Som 18-åring hadde Teigen allerede vært aktiv Frp-er i mange år. Foto: Fpu

Vervet som leder av FpU i Nord-Trøndelag arvet han av storebroren, som ifølge Teigen til slutt ble kastet ut av ungdomspartiet fordi han var for gammel.

– Vi hadde sammenhengende Teigen-styre i 13–14 år tror jeg. Det er ganske solid.

Teigens familie har også knallrøde innslag. Faren var det Teigen kaller en «gammelsosialist». Men det er lenge siden de to kunne snakke politikk. Faren døde i 2005, da Teigen bare var 13 år gammel.

– Han kunne jeg gjerne tenkt meg å diskutere mer politikk med. I de diskusjonene vi hadde var det en veldig respektfull uenighet. Jeg tror han hadde levd godt med at jeg til slutt ble Frp-er, sier han.

Tråkket på flagget

Fra moren fikk han høre at det var viktig å kle seg skikkelig. Og det bærer han i aller høyeste grad med seg i dag. Han har ikke én eneste dongeribukse i klesskapet. Til gjengjeld eier han minst 150 slips.

På jobb er det sideskill, dress og nypussede sko. Det er viktig å se ordentlig ut.

Men noen ganger blir det feil, likevel.

Som da han stilte opp i et portrettintervju i VG og lot seg fotografere med beina godt plantet på et digert norsk flagg.

TABBER: I NRKs politiske sommerportretter blir politikerne spurt om sine verste medietabber. Her ser du Espen Teigen og flere andre fortelle om sine mindre heldige øyeblikk i rampelyset. Du trenger javascript for å se video. TABBER: I NRKs politiske sommerportretter blir politikerne spurt om sine verste medietabber. Her ser du Espen Teigen og flere andre fortelle om sine mindre heldige øyeblikk i rampelyset.

Han og avisen ble raskt anklaget for å mangle respekt for flagget, og Teigen var like rask med å legge seg flat.

– Det var veldig dumt av meg. Samtidig hadde jeg en forståelse av at flagget kun skulle brukes i bakgrunnen på bildet. Hadde det blitt det, tror jeg reaksjonene hadde vært annerledes. Det skjedde ikke. Jeg har lagt meg fullstendig flat, og selvfølgelig skal man ikke gjøre sånt med flagget. Norske verdier, norsk kultur og flagget betyr veldig mye for meg.