Partilederne byr mer på seg selv i sosiale medier

Nå er vi på vei mot Bømlo og lunsj hjemme hos foreldrene dine. Vi blir jo en del folk. Er det noe vi skal ta med? Erna Erna Solberg i sms til Knut Arild Hareide

Meldingen fra statsminister Erna Solberg (H) til KrF-leder Knut Arild Hareide er bare et av mange Facebook-innlegg fra partiledernes valgkampturneer.

I denne valgkampen er tonen mer folkelig, og politikerne byr på seg selv, sier valganalytiker og forfatter Svein Tore Marthinsen.

MER PERSONLIGE: Valganalytiker Svein Tore Marthinsen mener at politikerne byr mer på seg selv i sosiale medier enn tidligere.

– Politikerne er mer bevisste på at de må by på seg selv, være personlige og framstå varme. Det er klart at sosiale medier spiller en rolle her. Man vet at den type kommunikasjon når fram til mottakerne, og det virker som at partilederne er klar over det, og de fremstår mer komfortable på sosiale medier enn tidligere, sier han.

Les også: – Vi har nok aldri før sett et regjeringsparti angripe så mye

– Det virker å by på seg selv

Marthinsen mener at politikerne så langt i valgkampen har lagt opp til en mer personlig tone enn det har vært tidligere.

POSITIV: – De får frem at det ikke bare er politikere som kommer med politiske budskap, men dette er også mennesker som i likhet med mennesker er seg selv, sier Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Foto: Markedshøyskolen

– Det er et klart trekk ved inngangen til denne valgkampen. Den politiker som blir bare politiker, tar et marked som er for svakt. Det som viser seg å være en sterk valuta på det politiske området, er å by på seg selv – å være personlig og privat. Det oppfattes som autentisk.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal påpeker at det ikke er noe nytt at politikerne byr mer på seg selv før et valg enn ellers, men sier den folkelige fremtoningen på Facebook er spesielt tydelig i årets valgkamp så langt.

– Det er i hvert fall ganske påtakelig. Trenden med å bruke sosiale medier kom som et brak med Barack Obamas valgkamp i 2008. De så hvilken enorm spredningskraft sosiale medier hadde.

Les også: Statsrådens to Facebook-ansikter

Høyre bekrefter mer personlighet

Digitalsjef i Høyre, Christian Laland, bekrefter at de legger opp til en mer personlig tone nå enn tidligere.

– Det er fordi både politikerne og folket har et mer modent forhold til sosiale medier enn tidligere. I tillegg virker det som det er en forventning blant folket at man skal bli bedre kjent med dem man skal stemme på gjennom digitale medier, sier han.

Blar man nedover Ap-leder Jonas Gahr Støres Facebook-profil, er de tre siste bildene av at Støre omfavner sin kone, vasker opp på en hytte og leker gjemsel i en barnehage.

SJEKKER HAN INSTA?: Ap-leder Jonas Gahr Støre er aktiv på både Facebook og Instagram. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, Ingrid Langerud, sier valgkamp alltid har handlet om å møte mennesker og vise sin politikk, og at de nå bruker sosiale medier til å vise det.

Ifølge Langerud styrer Støre sin egen konto stort sett selv, men får råd fra partiets ansatte.

– Det er politikerne som er avsendere, og da må de eie og forme budskapet selv. Det aller viktigste er å finne det personlige med avsenderen, og vise at det er dem som skriver eller legger ut, slik at det ikke er konstruert. Det må være troverdig og ekte, sier hun.