– Sandberg kan ha brutt regelverket

Fiskeriministerens ferieuke i Iran har vekket reaksjoner her hjemme. I går kom Per Sandberg hjem og forsvarte ferien i Dagsnytt 18 på NRK.

Sandberg fortalte at han egentlig hadde planlagt å reise til Tyrkia, men at ferieplanene skar seg.

– Jeg hadde ikke lyst til å gå og trampe rundt i Oslo. Så da snakka vi sammen og så sa vi «pinadø, nå tar vi oss en tur til Iran», sa Sandberg.

I forkant av ferien hadde han som andre statsråder laget en ferieliste, men denne ble altså kassert.

Departementet var ikke informert om at Sandberg i stedet la ferien til Iran.

– Det er jo ikke sånn at jeg i de samtalene jeg har med mitt departement og med statsministeren orienterer om alle reiser jeg er på. I dette tilfellet reiste jeg som privatperson på ferie i Iran. Og sikkerheten min var meget godt ivaretatt, og jeg hadde med meg mobiltelefon, sa Sandberg.

Statsministeren skal ha beskjed

Som statsråd er Per Sandberg forpliktet til å følge regelverket i Håndbok for politisk ledelse. I punktet om «fravær og tilgjengelighet» går det fram at det er viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg til enhver tid.

Det kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte

regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles. Det er derfor viktig

at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg.

Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse,

på e-post eller over telefon 22 24 40 21/46. Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt

alle relevante telefonnumre må opplyses. Statsrådene bør i størst mulig grad, så langt det

er mulig, være tilgjengelige på mobiltelefon.

Håndbok for politisk ledelse, punkt 3.6

– Dersom han sa på Dagsnytt 18 at han ikke hadde redegjort for det, så er det et brudd på det reglementet, sier Arbeiderpartiets Terje Aasland til NRK.

Sandberg sier til NRK at han hadde med seg mobiltelefon og at sikkerheten hans var meget godt ivaretatt.

– De som var informert om at jeg var på reise, de var informert om det. De ville ha fått kontakt med meg hvis det skjedde noe, sier Sandberg.

FERIERTE SAMMEN: Fiskeriminister Per Sandberg har den siste uka vært på ferie i Iran sammen med norsk-iranske Bahareh Letnes. Sandberg har fått kritikk for turen fra flere hold. Foto: Privat / Instagram

Aasland er ikke fornøyd med Sandbergs forklaring.

– Jeg synes det var en blanding av svært mye bortforklaring og lite troverdig. Det er helt opplagt at det må en ordentlig redegjørelse til for ulike forhold knyttet til denne saken, sier Aasland.

– Har kost meg

Onsdag samles opposisjonen på Stortinget for å stille Sandberg spørsmål om hans private Iran-tur.

– Jeg registrerer at noen fra venstresida vil stille meg noen spørsmål rundt mine relasjoner til ulike personer. Det må jeg respektere og svare Stortinget, sier Sandberg til NRK.

Han mener det ikke finnes noen grunn til at ferien hans skal skape ytterligere debatt.

– Jeg ser at noen prøver å skape spekulasjoner både rundt konspirasjonsteorier og korrupsjon, men jeg har vært en uke i Iran, kost meg og er i godt humør.

Per Sandberg sier i dag til NRK at han informerte både departementet og Statsministerens kontor mens han var på ferie i Iran.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, skriver Sandberg i en e-post til NRK.