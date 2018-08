Letnes: – Har opplevd dette som en ren heksejakt

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, skriver norsk-iranske Letnes i en SMS etter at Per Sandberg i formiddag gikk av som fiskeriminister.

Hun kaller Per Sandberg for en av Norges beste politikere.

– Dette er trist, jeg er veldig lei meg over at en av Norges beste politikere i dag må gå av på grunn av en heksejakt, skriver hun.

Sier hun er blitt ødelagt

Foto: Skjermdump

Letnes skriver også at hun selv er «blitt ødelagt».

– Jeg er blitt ødelagt i et demokratisk land. I et land som kalles en av verdens fredeligste land å bo i og i et land som er en stor kjemper av menneskerettigheter, skriver hun.

Hun stiller spørsmål om Norge er bedre enn diktatoriske land

– Hva lærer vi nå til diktatoriske land? Er vi noe bedre enn de? skriver Letnes.

Møter pressen tirsdag

Tidligere i formiddag sa Letnes til NRK at hun og Per Sandberg sammen vil møte pressen tirsdag ettermiddag.

– Det som er saken. Da skal dere få lov til å skyte oss mer. Da får dere svar, skriver Letnes til VG om hva pressekonferansen skal handle om.

– Vi legger våre planer i kveld, men det ligger i kortene at vi må møte dere. I morgen er første mulighet, skriver Sandberg i en tekstmelding til Nettavisen.