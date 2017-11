Leksikon-gigant endrer «jomfruhinne»-beskrivelse etter NRK-saker

Mange tror at«jomfruhinnen» er en hinne som ødelegges ved første samleie, og at det derfor er mulig å sjekke om kvinner har debutert seksuelt.

Lege Trine Aarvold i Sex og samfunn sendte inn en skriftlig klage til Britannica tidligere i november. Foto: Anna Rydland Nærum / NRK

Lege Trine Aarvold mener dette er en myte som må knuses. Hun sendte nylig inn en skriftlig klage til leksikonet Britannica, som er en av flere oppslagsverk som opererer med denne beskrivelsen.

– Det er ikke rart folk tror på «jomfruhinnen», når dette står i flere seriøse oppslagsverk. Så lenge en slik beskrivelse blir stående, vil myten fortsette å prege livet til mange kvinner, sa Aarvold til NRK tidligere i november.

Hun roste samtidig Store norske leksikon for å ha byttet ut ordet «jomfruhinne» med «skjedekrans», og håpte at andre fagbøker ville komme fort etter.

Tok klagen på alvor

NRK har vist Britannica kritikken fra Aarvold og andre fagpersoner, samt endringene som har blitt gjort i det norske leksikonet.

Mandag denne uken kom beskjeden om at beskrivelsen i gigant-leksikonet har blitt endret – for første gang siden 1998.

Den 27. november endret Britannica sin jomfruhinne-beskrivelse. Foto: Skjermdump / Britannica

– Artiklene dere sendte oss førte til at vi fornyet Britannicas vulva-artikkel, og det avsnittet dere viste til, sier pressekontakt Tom Panelas til NRK.

Slik lød beskrivelsen i Britannica før endringene:

«Hos jomfruer er vaginalåpningen dekket av en membranlignende fold med hud [ ...] etter samleie gjenstår bare biter av hymen (jomfruhinnen, journ.anm.)».

I den reviderte artikkelen har leksikonet fjernet ordet «jomfru», presisert at vaginalåpningen bare er delvis dekket av en membranlignende fol med hud, og at hymen kan ødelegges av andre aktiviteter enn samleie.

– Fantastisk!

Aarvold skalv av glede da hun fikk vite om endringen, som hun mener er et stort skritt i riktig retning.

– Det viktigste med denne endringen er at verdens største leksikon ikke lenger bygger opp under myten om at man kan sjekke om en kvinne har hatt sex eller ikke. Denne myten bidrar fortsatt til å undertrykke kvinners seksualitet, sier hun.

– Mange kvinner over hele verden frykter også at deres og familiens ære skal ødelegges dersom jomfruhinnen ikke er intakt. Dette har ført til et stort marked for kirurgiske operasjoner for å lage en kunstig jomfruhinnes. Dette er absurd – hvorfor skal man lage noe som ikke er der i utgangspunktet?

Glade og stolte

Erik Bolstad mener utdaterte forklaringer av fenomenet, bidrar til å opprettholde en forestilling om at kvinner har et kyskhetssegl i seg som dokumenterer om de er jomfruelige. Foto: Margrete Konstad / NRK

– Hurra, melder Erik Bolstad, sjefredaktør for Store norske leksikon, da NRK forteller ham om endringen onsdag.

– Vi er både glade for og stolte av at verdens mest renommerte oppslagsverk følger Store norske leksikons eksempel og endrer den feilaktige og utdaterte beskrivelsen av skjedekransen.