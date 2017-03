– Trodde ikke det var mulig å ha så vondt i underlivet

Som 15-åring begynte Karoline å svi og klø i underlivet. Hun gikk på soppkurer og brukte utallige kremer, men smerten ble bare verre.

– Det kan føles litt ut som å gni salt i et sår hvis jeg blant annet har på meg stringtruser og stramme bukser. Før jeg hadde hørt om disse problemene trodde jeg ikke det var mulig å ha så vondt i underlivet, sier hun.

Forveksles med sopp

Først etter fire måneder fikk hun diagnosen vaginisme. Kvinnene som får dette opplever ufrivillige kramper i skjeden. Ett år senere hadde hun også fått vestibulitt, som er smerter ved berøring ved urinrøret og skjedeinngangen.

Karoline gikk til flere leger og gynekologer før hun fikk diagnosene. De kan nemlig forveksles med urinveisinfeksjon og soppinfeksjon.

Hvis ikke behandlingen virker, bør de utredes, mener gynekolog Helena Enger ved Volvat medisinske senter. Hun forteller at 10–15 prosent av alle kvinner har kroniske smerter i underlivet.

– Vestibulitt og vaginisme er så smertefullt for jentene at jeg merker om de har det når jeg undersøker dem. Det er viktig at det blir mer informasjon slik at jentene kan få riktig behandling, sier Enger.

Bør ikke ha sex

Det er forskjellig når og hvor kvinnene opplever smertene, men de aller fleste forteller at det gjør vondt ved samleie.

For Karoline er stramme bukser og stringtruser vondt å ha på seg. Foto: Karina Rydningen Torberntsson / NRK

– Vi pleier å anbefale jentene ikke å ha sex for at smertene skal gå fortere over. Noen sier de på tross av smerte har så mye glede av sex at de vil fortsette å ha det, mens andre har så vondt at det er helt umulig å gjennomføre samleie, sier Enger.

Smertefullt samleie forekommer i ulike studier hos 3–18 prosent av befolkningen.

Tilstandene går ikke over av seg selv, men Enger mener alle kvinnene kan bli bedre eller helt friske dersom de får riktig behandling.

Selv har Karoline følt at smertene har vært mindre hyppige.

– Det viktigste for meg er at smertene ikke går utover hverdagslivet. Jeg er jomfru, og det kan jo tenkes jeg aldri kan ha penetrerende sex. Men så lenge jeg kan få en grei utdanning, får jobb og har gode venner og familie rundt meg, er jeg fornøyd.

– Hvordan er det å tenke på at du kanskje ikke kan ha sex?

– Det er selvfølgelig kjipt. Når man er 18 år er det å få kjæreste og oppleve nye ting seksuelt et tema blant venner. Da kan jeg føle meg litt utenfor. Når det kommer til kjæreste er jeg fortsatt ung.