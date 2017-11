Legestudent bak skjede-bok: – Tullete å fortsette å si jomfruhinne

Søndag meldte NRK at Store norske leksikon bytter ut ordet «jomfruhinne» med ordet «skjedekrans».

Professoren som ble bedt om å gjøre endringa, sa søndag til NRK at han selv kommer til å fortsette å bruke jomfruhinne-begrepet i undervisning av sine studenter.

– Det synes jeg er tullete, sier Nina Brochmann, legestudent og medforfatter av boka Gleden med skjeden,

– Skjedekrans er et mye mer beskrivende ord for den anatomiske strukturen i kvinners underliv, mener legestudent og forfatter Nina Brochmann.

Hun synes det er «flott» at leksikonet bytter ut det omdiskuterte begrepet, i sin hovedartikkelen om området i kvinners underliv.

– Om man skal få til noen endringer på dette feltet, er det viktig å tenke på ordene vi bruker, sier Brochmann, men legger til at hun mener den historiske betydninga ordet jomfruhinne fortsatt må kunne finnes i oppslagsverk.

Store norske leksikon har også beholdt en artikkel om jomfruhinna, som viser til hovedartikkelen om skjedekransen.

Professor Holck svarer slik på kritikken fra Brochmann:

– Det er hennes mening. Så lenge begge ordene står i leksikonet, mener jeg det er greit å bruke dem om hverandre, sier han.

Lege: – Tenk om vi heller kunne snakka om klitoris

Alle har ulik skjedekrans, står det i Store norske leksikon. Illustrasjonsbildet av ulike varianter er gjengitt etter tillatelse fra Sex og samfunn. Foto: Hikimi / Sex og samfunn

Lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold, mener det er ei viktig og nødvendig endring leksikonet nå gjør. For å «få slutt på dette jomfrutullet», som hun sier.

– Det er så viktig å få vekk myten om at det går an å sjekke om man er jomfru. Det går ikke an, og ingen andre enn deg selv har noe med om du er jomfru, sier hun.

Aarvold vil egentlig heller snakke om klitoris, og andre tema som «fremmer kvinners nytelse, heller enn forsøk på å kontrollere kvinners seksualitet».

– Tror du mange unge kvinner i Norge i dag er opptatt av at den såkalte jomfruhinna skal være «intakt»?

– Ja, veldig. Det er derfor denne endringa er så viktig. Mange kvinner er redde for at jomfruhinna skal sprekke når de gjør andre ting enn å ha sex, som for eksempel når de sykler. Så dette ødelegger for kvinner også på andre måter enn det seksuelle, sier hun.

Aarvold mener «skjedekransen» er et godt ord som best beskriver utseende på folden i kvinners skjede.

– Mange får sjokk når de ser seg selv inn i skjeden for første gang og lurer på om det er noe galt. Derfor trenger vi et ord som faktisk beskriver hvordan det ser ut, i stedet for å beskrive noe som ikke finnes, og som knytter det til noe seksuelt, sier hun.