Slik vil Venstre unngå en ny Abbasi-sak

– Vi mener denne saken og andre saker viser at det fortsatt er en for restriktiv praksis, sier Venstres stortingsrepresentant Guri Melby i Politisk kvarter.

Abbasi-familien ble nylig sendt ut av landet, etter at familiens oppholdstillatelse ble inndratt i 2014. Men morens helsetilstand gjorde at hun ikke kunne sendes videre fra Tyrkia til Afghanistan. Politiets utlendingsenhet ville sende de tre barna videre, men Afghanistan nektet å ta dem imot.

Dermed er alle fire på vei tilbake til Norge.

Vil danne flertall med Ap

Venstre og KrF er alene i regjeringen om å ønske en oppmykning av asyl- og innvandrings­politikken. Også på Stortinget er de store partiene imot, og i 2015 ble alle stortingspartiene bortsett fra SV og MDG enig om store innstramminger i asylpolitikken.

Men forrige uke engasjerte Trondheims Ap-ordfører Rita Ottervik seg i saken, og ba de to sentrums­partiene forsøke å finne en løsning. Trine Skei Grande svarte at Venstre ønsker å reforhandle stortingsforliket fra 2015.

Det samme gjør Frp, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Engheim til Dagbladet. Men med et helt annet utgangspunkt: å få til ytterligere innstramminger.

– Vi har dessverre et flertall mot oss. Høyre, Frp, Ap, og Sp ønsker en svært restriktiv asylpolitikk. Jeg håper Ap gjør retrett, for det er den eneste sjansen vi har til å unngå slike saker i fremtiden, sier Melby.

– Min utfordring går tilbake til Ap. Hvis vi i KrF og Venstre skal ha en sjanse til å få til endringer, er vi nødt til å ha Ap med oss. Hvis Ap blir med, er jeg sikker på at vi kan sette oss ned og finne noen løsninger så vi slipper slike saker i fremtiden, sier hun.

Ottervik vil ha endring

Trondheims ordfører Ottervik (Ap) sier at hun har villet snakke om endring i asylpolitikken og Abbasi-saken nettopp av hensynet til barn og unge.

– Jeg er for at vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk. Men hvis menneskelige hensyn og hvis barns beste skal tas hensyn til og ha noe som helst vekt, mener jeg denne familien er innenfor den gruppen, forklarer Ottervik til NRK.

Hun har tatt opp saken innad i Arbeiderpartiet, sendt brev til statsråder og forsøkt å påvirke via media.

– Poenget mitt er at politikken må endres slik at rettsvesenet kan legge vekt på barn, unge og menneskelige hensyn i større grad enn de flyktningpolitiske hensynene som nå bare råder grunnen alene – slik jeg oppfatter det, sier ordføreren.

Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) sier hun har tatt opp Abbasi-saken innad i Arbeiderpartiet, sendt brev til statsråder og forsøkt å påvirke via media. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Ikke brudd på Granavolden

Bare et halvt år har gått siden KrF gikk inn i regjeringen, og de fire borgerlige partiene ble enig om Granavolden-plattformen.

Den siste tiden har den imidlertid blitt diskutert igjen, etter at Frp la frem en rekke krav for å redusere bompengebelastningen rundt om i landet. Svaret fra Venstre var da at regjeringsplattformen ligger fast, og at partiet ikke vil forhandle bort bompenger.

– Vi har sagt at hvis det finnes et flertall på Stortinget for en annen politikk, så ønsker vi å diskutere det, sier Melby i dag.

– «Granavolden-plattformen ligger fast», svarte dere. Det samme kan Frp si til dere om asyl?

– Seierne vi fikk om asylbarn, fikk vi allerede i 2015. De baserer seg på brede forlik i Stortinget, som ble inngått i en veldig annerledes situasjon. Det var store asylstrømninger og et stort flertall på Stortinget. Det bør være tid og rom for å gjøre en annen vurdering av hvordan regelverket fungerer i dag, sier hun.