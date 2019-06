I et intervju med NRK tirsdag ettermiddag forklarer sjefen for Politiets utlendingsenhet hva som gikk galt i utsendelsen av Abbasi-familien fra Trondheim.

– Den vanlige praksisen er å varsle den norske ambassaden i Kabul to uker før ankomst, og de tar dette videre til myndighetene i landet. Det er ikke vanlig med en avklaring fra myndighetenes side på forhånd, sier han.

Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen.

Mandag denne uka fikk de beskjed fra afghanske myndigheter at de ikke godtok returen av familien, som har vært bosatt i Trondheim.

– En rekke punkter på hvorfor de ikke godtok returen ble levert til Utenriksdepartementet, men dette er detaljer jeg ikke vil gå inn på, sier Olavsen.

DEMONSTRASJON: I Trondheim ble det holdt demonstrasjon for å støtte familien da man fikk vite om utsendelsen. Foto: Hilde Grande

Har aldri vært i Afghanistan

Natt til lørdag ble mor og barn hentet av politiet og fraktet til flyplassen. Midnatt natt til tirsdag bestemmer Politiets utlendingsenhet (PU) at Abbasi-søsknene ikke sendes til Afghanistan likevel.

Mor Atefa Rezaie og de tre barna på 16, 20 og 22 år har fått endelig avslag i Høyesterett, og fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018.

To av barna har aldri vært i Afghanistan og familien har bodd i Norge siden 2012.

Politiets utlendingsenhet bekrefta da i en pressemelding at mor til barna reagerte sterkt da politiet kom på døra:

– Atefa Rezaies gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen klokka fem. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul.

BEVISSTLØS: Mor Atefa Rezaie var bevisstløs under turen fra Norge til Tyrkia, bekrefter politiet. Foto: Morten Andersen / NRK

– Viktig at vi lykkes med dette

Sjefen for PU sier det av og til hender at planlagte returer ikke alltid går som de skal.

– Det forekommer at vi ikke lykkes med å gjennomføre returen fullt ut, men det er viktig for norsk returpolitikk at man kan gjennomføre fattede vedtak.

– Min opplevelse er at vi har gjort en rekke, kvalifiserte politifaglige vurderinger underveis. Men objektivt sett så kan man jo si at vi ikke lyktes med retur, til tross for lovlig vedtak i forkant. Så dette ser jeg fram til å evaluere nå i ettertid, sier Olavsen.

Av hensyn til barna i Abbasi-familien og politioperative hensyn ønsker politiet ikke å si noe om når de igjen ankommer Norge.

Skaper politisk debatt

Den avbrutte utsendelsen har satt fart på debatten om norsk asylpolitikk. Nå åpner Guri Melby i Venstre for å danne flertall med Arbeiderpartiet for å myke opp regelverket.

Venstre og KrF er alene i regjeringen om å ønske en oppmykning av asyl- og innvandringspolitikken.

Også på Stortinget er de store partiene imot, og i 2015 ble alle stortingspartiene bortsett fra SV og MDG enig om store innstramminger i asylpolitikken.