– Det har vært helt på grensen av det forsvarlige. På grunn av mengden saker, tyngden av dem, vanskeligheten, og det å få behandlet dem med seriøsitet i plenum. Det har vært en stor utfordring, sier Kolberg i NRK-serien Politisk portrett.

Arbeiderparti-veteranen har de siste fire årene ledet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som følger med på om regjeringen gjør det stortingsflertallet har vedtatt.

Og særlig innspurten ble tung, med saker som objektsikring og beredskap, journalskandalen i Helse Sør-Øst og kostnadssprekken i Stortingets byggeprosjekt på bordet.

Lukket stortingsmøte

Av alle sakene er det Riksrevisjonens kritikk av regjeringens beredskap og objektsikring, som har opprørt Kolberg mest.

– Vi må huske på hva som er bakteppet: 22. juli 2011. Forferdelig tragedie. Vi fikk den voldsomme åpne debatten, som vi måtte få. Og norsk demokrati viste seg fram på sitt beste. Vi bestemte oss for hvordan vi skulle tette hullene. Og så viser det seg at regjeringen ikke har fulgt opp, sier han.

Kontrollkomitélederen reagerer på at regjeringen har ønsket å holde Riksrevisjonens rapport hemmelig.

– Dette førte altså til at vi måtte ha det første lukkede stortingsmøtet i manns minne. Det finnes noen ting som skal holdes hemmelig. Men det er ikke det vi snakker om her, mener Kolberg.

Tung vurdering

Etter 43 år i politikken har Martin Kolberg fylt 68. Han sier han gjorde en grundig vurdering før han gikk til fylkeslaget sitt og ba om å få stille som stortingskandidat en siste gang.

– Det er viktig å være klar over at erfaring er bra, men det har den siden ved seg at du har så mye erfaring at det kan være øyeblikk hvor jeg tenker «Martin, du følger kanskje ikke helt med». Den nye tiden går så fort, sier han.

– Du kan ikke stille som kandidat til landets nasjonalforsamling uten å gjøre opp dette spørsmålet med deg selv: Er du i stand til å fylle det vervet på en ordentlig måte? Svaret mitt er blitt ja, slik at jeg er rolig inni meg når jeg sier det, forklarer han.

Viktigste seier

Martin Kolberg med sitt slagord. Foto: NRK

Alle de 25 stortingskandidatene som intervjues i Politisk portrett blir bedt om å lage et slagord til en uformell konkurranse. Kolberg har valgt sin gamle klassiker «Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen».

– Hvis noen journalister, når jeg er ferdig i Stortinget, spør meg «Hva er det viktigste du har oppnådd?» Så vet jeg allerede hva jeg vil svare, med mindre det skjer noe helt spesielt: At Arbeiderpartiet revitaliserte forholdet til fagbevegelsen, og at vi holdt fast ved det, sier Kolberg.

– Uten fagbevegelsen har vi ikke nubbesjanse til å styre samfunnet til fordel for folk flest, for å bruke et slikt uttrykk, mener han.

