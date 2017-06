– Jeg mener Aftenposten har rett, hemmeligholdet er en skam for regjeringen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Aftenposten skriver i dag på lederplass at hemmeligholdet rundt Riksrevisjonens rapport er en skam for regjeringen Solberg.

Avisen er kritisk til at regjeringen har trumfet gjennom at sammendraget av Riksrevisjonens rapport er gradert.

– Hemmeligholdet skaper et inntrykk av at regjeringen vil dekke over egne feil, sier Støre.

Stortinget har i dag et lukket møte om sikkerhet og beredskap. Stortingsrepresentantene må legge fra seg mobiltelefoner, PC-er og smartklokker før de går inn i den avlyttingssikre kinosalen. Sikkerheten på Stortinget er skjerpet og flere etasjer er stengt.

Historisk hemmelig

Det lukkete møtet er et resultat av at regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har nektet å etterkomme et ønske fra flertallet på Stortinget om å publisere den hemmelige delen av Riksrevisjonens rapport om såkalt objektsikring (sikring av viktige bygninger og infrastruktur.)

Riksrevisjonen slo i fjor fast, fem år etter 22. juli-terroren, at det er "svært alvorlig» at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Riksrevisjonens sammendrag var opprinnelig laget for å offentliggjøres, men Forsvarsdepartementet sa nei. Sammendraget ble lekket til Dagens Næringsliv.

Regjeringen mener rapporten kan få betydning for landets forsvarsevne i en militær konflikt. Opposisjonspartiene er sterkt kritiske til at en diskusjon om viktige deler av norsk beredskap føres bak lukkede dører.

Resultatet er at for første gang på 25 år foregår et stortingsmøte bak lukkede dører:

Avviser kritikken

PINLIG: Venstres Abid Raja som sitter i Kontroll og konstitusjonskomiteen mener det er flaut at møtet foregår bak lukkede dører. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er alvorlig, det setter arven etter 22. juli i spill. Det bryter med åpenhetslinjen etter 22. juli. det som skulle sikre en brutalt innsyn for å lære av det som skjedde, sier Støre.

Riksrevisjonens kritiserer også regjeringens forsøk på å holde kritikken om mangelfull oppfølging av 22. juli-rapporten.

Forsvarministeri Ine Eriksen Søreide (H) avviser kritikken.

– Dette er komplekst. Ingen har foreslått å avgradere hovedrapporten til Riksrevisjonen, Vi har hatt to dager med åpen høring og en dag med lukket høring i Stortinget. Det er skrevet 600 medieoppslag om saken Det har vært bred offentlig debatt om dette. Spørsmålet er om jeg skal overprøve de faglige vurderingene fra etterretningstjenesten om at dette har klar etterretningsmessig verdi, sier Eriksen Søreide.

– Sikkerhet i Norge er ikke bare objektsikkerhet ved å sikre bygg, men også informasjonssikkerhet. Dette handler også om informasjonssikkerhet, sier hun.

Pinlig

På vei inn på møtet kommer Venstres Abid Raja i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité med hard skyts mot regjeringen.

– Det er flaut at vi skal ha denne lukkede høringen. Pinlig. Dette handler kun om å beskytte forsvarsministeren mot kritikk. Det handler ikke om å beskytte rikets sikkerhet. Det blir parodisk at vi må møte i et lukket møte om dette når vi kunne debattert dette i full offentlighet, sier Abid Raja til VG.

– Vi later som vi skal diskutere noe ordentlig hemmelig som ikke kan komme ut, men i realiteten ligger et sammendrag ute på Dagens Næringslivs nettsider. De fremmede maktene som skulle vært interessert i dette, har allerede kunnet laste ned dokumentet. Det eneste vi gjør nå, er å kneble Stortinget fra åpen debatt, sier Abid Raja til VG på vei inn til det lukkede møtet på Stortinget.

Tirsdag blir det et åpent møte i stortingssalen hvor representantene skal behandle den delen av kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling som ikke er gradert.