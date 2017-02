Kolberg sier nødnett-saken må diskuteres i kontrollkomiteen 

– Saken er ganske fersk i offentligheten og komiteen må orientere seg litt mer før vi slår fast om det blir en sak, men at vi diskuterer den i førstkommende møte tirsdag – det er klart, sier Kolberg

– Hvorfor er denne saken viktig?

– Det blir et spørsmål her om departementet og dermed statsråden på riktig måte har fulgt opp sine forpliktelser. Fordi det som har skjedd sier alle at ikke skulle skjedd. Da er vi tilbake til det spørsmålet kontrollkomiteen ofte møter. De sier: «Dette skulle ikke skjedd, vi skal gjennomgå rutinene.» Men hvorfor det skjer får vi sjelden svar på. Det må vi selvfølgelig komme til bunns i.

KRITISK: Abid Raja mener sikkerhetsbruddet i nødnettet må tas opp i Stortinget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Også medlem i komiteen fra Venstre, Abid Raja mener saken må tas opp i første møte.

– Det blir helt naturlig å prate om dette i komiteen, og det er ikke unaturlig med en oppfølging. Dette har også skjedd i andre sektorer, og nå må man kunne få en helhetlig oversikt, sier Raja til NTB.

– Svært alvorlig

I går fortalte NRK om at sentrale deler av nødnettet har blitt driftet fra India, i strid med Sikkerhetsloven.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kaller det «et svært alvorlig tillitsbrudd» at indiske IT-arbeidere uten sikkerhetsklarering har fått tilgang til det norske nødnettet.

Han har bedt om en redegjørelse om saken fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

Justisminister Per-Willy Amundsen ser alvorlig på saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Også El- og IT-forbundet reagerte sterkt på avsløringen.

– Dette er en varslet skandale. Det vil komme flere slike saker hvis man ikke får bedre nasjonal kontroll på så kritisk infrastruktur, sier leder Jan Olav Andersen.

Martin Kolberg er heller ikke i tvil om at dette er en svært alvorlig sak.

– Den kan ha konsekvenser for befolkningens sikkerhet. Vi har arbeidet med dette nødnettet i lang tid, det har vært mange problemer knyttet til gjennomføring, vi har bevilget enormt mye penger, og så viser det seg at organiseringen ikke er slik det var bestemt. Det er absolutt nødvendig at Stortinget som folkevalgt organ går inn og ser på dette, om det skal skje i kontrollkomiteen eller på annen måte, sier Kolberg.

Uenighet i komiteen

Selv om Kolberg og Raja ønsker å ta opp saken, er Høyres Michael Tetzschner, som er nestleder i kontrollkomiteen, imidlertid høyst usikker på om saken hører hjemme der.

– I første omgang er det mer naturlig for transportkomiteen som fagkomité å følge den saken, sier han til NTB.

Nødnettet er en offentlig tjeneste underlagt den strenge sikkerhetsloven, men drives av private, kommersielle selskaper.