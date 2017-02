– Vi ser svært alvorlig på dette. Det er et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren. Jeg regner med at Direktoratet for nødkommunikasjon vil følge opp dette, sier Amundsen til NRK.

Tirsdag fortalte NRK om at sentrale deler av nødnettet har blitt driftet fra India, i strid med Sikkerhetsloven.

Dette er kritisk infrastruktur, og vi skal være sikre på at utenlandske interesser ikke skal ha tilgang. Per-Willy Amundsen, justisminister (FrP)

– Ved en feil

Justisministeren presiserer at det norske nødnettet ikke er sett ut til India, selv om deler av det har blitt driftet fra India. Det er Tech Mahindre som drifter store deler av nødnettet for Broadnet, og Broadnet eier store deler av linjene i nettet, som igjen leies av Direktoratet for nødnett.

– Det skal ikke skje at nettet driftes fra India, og det er nødvendig å gå grundig gjennom denne saken for å hindre at dette skjer igjen, sier Amundsen.

Så langt har ikke Broadnet ønsket å stille til intervju, men Torbjørn Krøvel, driftsdirektør i Broadnet, skriver i en e-post:

«I desember 2016 ble det dessverre avdekket et avvik i våre sikkerhetsrutiner som vi tar svært alvorlig. Inntil ti ansatte som jobbet ved operasjonssenteret i India hadde, på grunn av det som trolig er en menneskelig feil, fått tilgang til enkelte deler av nettet som de ikke skal ha. Det er intet i dag som tyder på at det tekniske systemet har medført feil for våre kunder.»

Hvordan ti mennersker kunne få tilgang og hvor lenge de hadde tilgangene til nødnettet vil ikke Broadnet svare på, selv etter gjentatte henvendelser fra NRK.

– Klar avtale

– Dette er kritisk infrastruktur, og vi skal være sikre på at utenlandske interesser ikke skal ha tilgang. Dette går klart fram av avtalen mellom staten og leverandørene, og det er et alvorlig tillitsbrudd at dette har skjedd. Vi aksepterer det ikke, sier Amundsen.

Han vil nå be om en orientering fra Direktoratet for nøkommunikasjon, og varslar en grundig evaluering av det som har skjedd.

AVHENGIG AV STABILITET: Nødnettet er ment å virke når alt annet bryter sammen, for eksempel ved katastrofer, krig og terror. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Sjølv om nødnettet er en offentlig tjeneste, og blir regnet for å vere en del av den kritiske infrastrukturen, så blir nettet driftet av private selskap. Nødnettet er underlagt Sikkerhetsloven og nettet er viktig for norsk sikkerhet ved ulykker, terrorhandlinger, krig og andre katastrofer. .

Ulykker og terror

Politi, ambulanse, brannvesen og sjukehusa er blant de viktige samfunnsfunksjonene som er helt avhengige av at nødnettet fungerer. Det skal sikre rask kommunikasjon ved ulykker og terroraksjoner.

Broadnet skriver i e-posten til NRK at de umiddelbart stengte tilgangen fra India til systemet da feilen ble oppdaget, og at de varslet sentrale kunder. Selskapet understreker at hendelsen blir fulgt opp både internt og ekstern, og at de beklager hendelsen.