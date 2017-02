– Dette er en varslet skandale. Det vil komme flere slike saker hvis man ikke får bedre nasjonal kontroll på så kritisk infrastruktur, sier Andersen.

NRK kunne tirsdag melde at IT-arbeidere i India har hatt full tilgang til nødnettet uten sikkerhetsklarering. Dette til tross for at nettet ifølge sikkerhetsloven skal driftes fra Norge.

– Det er svært bekymringsfullt. Rett og slett, sier fagforeningslederen.

– Mangelfull sikkerhetsforståelse

Trond Markussen i NITO. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Også NITO-president Trond Markussen reagerer på hendelsen.

– Denne saken viser mangel på sikkerhetsforståelse på ledelsesnivå. Det blir som å spille rulett med sårbar og viktig informasjon, sier han til NRK.

Både NITO og El- og IT-forbundets medlemmer er frustrerte, ifølge lederne.

– Jeg representerer ingeniører som arbeider med dette. Det mangler ikke kunnskap og meninger om sikkerhet, men oppfølging i praksis. Det har i løpet av det siste halvåret kommet minst fire meldinger fra regjeringen om digital sikkerhet, uten at situasjonen er bedret, sier Markussen.

Ønsker outsourcing-debatt

Andersen i El- og IT-forbundet mener saken føyer seg inn i en rekke eksempler på mangelfull sikkerhet.

– Nå må vi få en mye bredere debatt om hele problemstillingen rundt outsourcing av ulike IT-tjenester. Ikke bare en debatt om bedriftsøkonomiske vurderinger, men også om beredskap og samfunnssikkerhet, mener han.

Underleverandøren Broadnet har beklaget hendelsen, og sier tilgangen til nødnettet fra utlandet ble stengt med en gang den ble oppdaget. Ifølge underleverandøren skal ikke hendelsen ha ført til noen feil på nødnettet.