Klepp-ordfører får sterk støtte etter bompenge-trusler: – En trussel mot demokratiet

I et kommunestyremøte fortalte Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) mandag kveld om hvordan både hun og hennes sønn har blitt utsatt for ubehagelige episoder den siste tiden.

Klepp koblet hendelsene til at hun har vært positiv til et planlagt bompengeprosjekt i kommunen.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte Klepp-ordføreren i et følelsesladd innlegg på talerstolen i det ekstraordinære kommunestyremøtet.

– Totalt uakseptabelt

Den siste tiden har vært preget av en bompengestrid i Norge. Et flertall blant politikerne i vestlandskommunen gikk mandag kveld inn for å stanse nok et bompengeprosjekt i Norge.

Frp-leder Siv Jensen synes det er hjerteskjærende å høre om Neses erfaringer.

– Det er uakseptabelt og hjerteskjærende at noen angriper noens familie fordi de har en bestemt politisk mening, uansett hvilken sak, sier Jensen.

Jensen sier videre til NRK at «kampen mot bompenger» skal vinnes med ord, argumenter, og politiske markeringer, ikke med hets trusler og mobbing.

– Det har man flere steder vist at er mulig, sier Jensen.

Statsminister Erna Solberg er tydelig på at hun mener ordfører-partifellens opplevelser er uholdbare.

– Nei, dette er ikke greit! Politikere skal tåle tøff debatt og det er viktig med tilbakemeldinger på våre standpunkt. Sjikane, mobbing og vold derimot er totalt uakseptabelt i det norske demokratiet, skriver Solberg i en melding til NRK.

– En trussel mot demokratiet

Stortingspresident Tone W. Trøen er blant dem som mandag kveld har brukt sosiale medier til å fordømme hetsen ordfører Nese forteller om.

– Nei, det er ikke greit! Hvem skal orke å engasjere seg i lokalpolitikk fremover, når prisen å betale er så høy. Vårt demokrati tåler ikke at stemmer stilner og meninger forsøkes kneblet, av trusler, skriver Trøen i et innlegg der hun lenker til NRKs sak på Twitter.

Ordførerkandidat, tidligere statssekretær og ekspolitimester Anne Rygh Pedersen mener Neses opplevelser er en trussel mot demoratiet.

– Dette er verre enn bare dårlig folkeskikk, dessverre. Det er en trussel mot demokratiet, skriver Rygh Pedersen i et svar til en kommentar på Twitter.

Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, påpeker at politikere skal tåle tøffe debatter, men sier opplevelsene Nese forteller om er langt over streken.

– Hets, hat og vold er helt uakseptabelt. Rundt om i landet stiller tusenvis av vanlige folk opp for ulike partier fordi de vil gjøre en innsats for lokalsamfunnet. La oss slå ring om demokratiet, sier Sanner.

Bent Høie, andre nestleder i Høyre, mener flere må være påpasselige med hvordan man omtaler politiske motstandere.

– Dessverre ser jeg på Facebook at hverken foreldre eller besteforeldre alltid er forbilder for barn og barnebarn, når det gjelder hets i kommentarfeltene. Alle voksne har noen barn som følger med på hva de gjør og sier, påpeker Høie.

Ønsket ikke å utdype

Som et bakteppe for diskusjonene og aksjonene, ligger de kraftige protestene mot bomringen noen mil lenger nord, i Stavanger/Sandnes-regionen som har pågått siden i fjor sommer.

Ane Mari Braut Nese mener de uakseptable aksjonsformene er satt i verk av personer som nettopp har sitt utspring fra disse aksjonsgruppene.

Ordføreren forlot i kveld rådhuset uten at hun ønsket å kommentere det personlige innlegget fra talerstolen.

På spørsmål fra NRK om hendelsene mot sønnen er politianmeldt, skriver Braut Nese i en sms mandag kveld at hun har sagt det hun vil si om sønnen sin.