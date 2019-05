Feiret bom-kutt på 200 millioner – denne uken stemmer Frp for å øke innkrevingen med 10 milliarder

Før Siv Jensen holdt sin landsmøtetale fredag 3. mai var rådgiverne hennes opptatt av å gjøre pressen oppmerksomme på at Frp-lederen ville komme med «en stor bompengenyhet» i talen.

Nyheten skulle vise seg å gå rett hjem hos Jensens partifeller. Drøye tre kvarter ut i talen utløste disse ordene en av de kraftigste og lengstvarende applausene under hele landsmøtet:

– Kjære landsmøte, her kommer en budsjettlekkasje. Vi skal rive nye bomstasjoner allerede i år. Nå foreslår regjeringen å bruke 200 millioner til å rive bomstasjoner. Flere bommer skal bort og folk skal betale mindre Siv Jensen, fredag 3. mai

Gladmeldingen ble umiddelbart plukket opp av de fleste store medier, og resulterte blant annet i dette oppslaget her på NRK. I talen langet Jensen også ut mot politikere fra andre partier, som hun mente «bedrar velgerne» ved å late som de er mot bompenger.

Under fire uker senere gir Frps egne samferdselspolitikere på Stortinget klarsignal til å starte innkrevingen av over 10,1 milliarder kroner fra bilistene fordelt på to nye bompengeprosjekter.

Det er 50 ganger så mye penger som Jensen brukte Frp-landsmøtet til å skryte av at partiet skulle spare bilistene for.

– Er dere enig i at 200 millioner kroner er veldig lite i forhold til 10,1 milliarder kroner?

– Jo, når du lager så søkte regnestykker så skjønner jeg at du greier å stille et godt spørsmål, svarer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Han svarer i stedet for finansminister og partileder Jensen, som ikke hadde anledning til å oppdatere seg på saken.

– Vi har vært helt alene

– De 200 millionene vi presenterte på landsmøtet går til helt og holdent å kutte tre bomprosjekter med høye finansieringskostnader, tre prosjekt som er dyre i drift. Vi sletter altså bompengegjeld for 200 milioner isolert sett i 2019. Disse to nye prosjektene Stortinget nå skal sluttbehandle er gamle vedtak med bompengeandeler fastsatt i Nasjonal Transportplan. Jeg skulle selvsagt ønske at dette ikke ble finansiert ved å hente inn ti nye milliarder i bompenger, men realiteten er at Frp inntil helt nylig har vært helt alene i norsk politikk om å ønske å gjøre noe med bompengene, sier Dale.

BOMSJEF: Jon Georg Dale er samferdselsminister fra Fremskrittspartiet. Foto: Odd Rømteland / NRK

Statsråden fremholder også at de nye prosjektene ville blitt enda dyrere hvis det ikke var for Frp-hjertebarnet Nye Veier AS.

– Nye Veier skal bygge begge disse strekningene, og de har virkelig vist at de klarer å kutte kostnader. Byggetiden blir vesentlig kortere og også selve byggekostnadene blir lavere. Vi i Frp står på så godt vi kan for å få ned bompengekostnadene for bilistene.

Det er ikke første gang folk er forbanna over bompenger. Også på 70-, 80- og 90-tallet hadde folk sterke meninger om avgiften. Du trenger javascript for å se video. Det er ikke første gang folk er forbanna over bompenger. Også på 70-, 80- og 90-tallet hadde folk sterke meninger om avgiften.

Firefelt og 110 km/t

De to bompengeprosjektene Stortingets transportkomitè skal behandle tirsdag er henholdvis E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E18 Langangen-Dørdal i Telemark.

Begge stedene skal det bygges firefelts vei med fartsgrense 110 km/t.

Prosjektet i Trøndelag har en estimert pris på 15 milliarder, hvorav 5,68 milliarder skal hentes inn i bompenger. De 35 kilometrene som skal bygges i Telemark forventes å koste totalt 11,5 milliarder kroner, hvorav 4,45 milliarder skal hentes i form av bompenger.

Begge prosjektene er anbefalt vedtatt av Regjeringen, som oversendte sakene til Stortinget 5. april.

Alle de fire regjeringspartienes representanter i transportkomiteen ventes å stemme for tirsdag, før prosjektene så blir endelig vedtatt av Stortinget i plenum i neste uke.

Frps representanter i Stortingets transportkomité er Morten Stordalen, Tor-André Johnsen og Dagfinn Henrik Olsen.

Fraksjonsleder Stordalen slår overfor NRK fast at det ikke blir noe opprør, og at Frp kommer til å stemme for ti nye bompengemilliarder:

– Vi har vært ærlige på at vi ikke har vunnet frem verken i Jeløya-plattformen eller Granavolden-plattformen med vårt primærsyn i bompengepolitikken. Vi har en regjeringserklæring som ligger i bunn, og den er vi rett og slett forpliktet til å forholde oss til så lenge vi sitter i regjering og ikke har vunnet kampen mot bompenger i Norge, sier han.