Ordfører: – Sønnen min slengt i veggen av bompenge-motstandere

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte Klepp-ordføreren i et følelsesladd innlegg på talerstolen i det ekstraordinære kommunestyremøtet.

Et flertall blant politikerne i kommunen, 21-10, gikk i kveld inn for å stanse nok et bompengeprosjekt i Norge.

Mot stemmene til blant annet Høyre-ordføreren og hennes partikolleger.

Ordføreren forlot i kveld rådhuset uten at hun ønsket å kommentere det personlige innlegget fra talerstolen.

Skal finansiere veier til en ny by

Klepp kommune har planer om å bygge en ny by til 15.000 mennesker i Orstad/Kverneland-området. Da må det mye ny infrastruktur på plass.

Mange tilhørere hadde benket seg for å høre debatten i kommunestyret. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Allerede i dag er det, ifølge ordføreren, et så sterkt press på veinettet at beboere sliter med å komme seg fram.

– Jeg har fått mange henvendelser fra folk i kommunen som støtter bomringen, men som ikke tør å stå fram med det, sier hun.

Flertallet snudde

Planen har vært å finansiere utbyggingsprosjekter til mer enn tre milliarder kroner gjennom en bomring som også omfatter nabokommunen Time.

Men så har det oppstått uenighet mellom kommunene om plasseringen av bommene og dermed også inntektsstrømmene.

Et 16-15-flertall blant politikerne i Klepp for bomringen, så seint som for to uker siden, er nå altså snudd.

Mistenker aksjonsgruppe i Stavanger/Sandnes

Som et bakteppe for diskusjonene og aksjonene, ligger de kraftige protestene mot bomringen noen mil lenger nord, i Stavanger/Sandnes-regionen som har pågått siden i fjor sommer.

Aksjonister utenfor kommunestyret i kveld. Personene på bildet kan ikke settes i sammenheng med truslene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ane Mari Braut Nese mener de uakseptable aksjonsformene er satt i verk av personer som nettopp har sitt utspring fra disse aksjonsgruppene.

– Jeg har blitt spionert på og fått beskjed om å se meg over skulderen. Av medlemmer i en Facebook-gruppe med sinte folk som påberoper seg å være folket, sier en sterkt provosert ordfører.

Tar sterk avstand

Sigurd Sjursen er mannen som fronter Facebook-gruppa hvor aksjonistene mot bomringen i Stavanger-regionen har samlet seg.

– Jeg tar fullstendig avstand fra alle trusler og bruk av vold og hets. Det er helt uhørt at ordføreren og hennes barn skal oppleve noe sånt. Denne kampen skal kjempes med ord, og vi aksjonister er avhengige av et godt samarbeidsklima med politikerne.

Sjursen har selv meldt fra til politiet om personer han mener har gått over streken.

Han sier til NRK at han nylig har fått vite om en ny, hemmelig Facebook-gruppe, som består av tidligere medlemmer hos dem.

Lind leder utbrytergruppe

Onsdag kveld kom NRK i kontakt med Alexandra Lind som leder denne nye gruppa. Den har fått navnet Bomfritt Rogaland.

Alexandra Lind Foto: NRK

– Vi har brutt ut fra Sjursens gruppe, og går nå i samarbeid med Bomfritt Norge. Deretter er planen å åpne opp gruppa vår. Det var vi som demonstrerte på Klepp i kveld, sier Lind.

Hva tenker du om det Klepp-ordføreren fortalte fra talerstolen?

– Vi tar også avstand fra alle ulovligheter. Samtidig gjelder dette svært få personer, etter det jeg kjenner til, sier Lind.