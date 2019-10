Kilder til NRK: Kortstokk skulle avgjøre hvor mye Kjell Inge Røkke måtte betale torpedo

Tirsdag 8. oktober skal milliardæren Kjell Inge Røkke, som er en av Norges rikeste og mest profilerte forretningsmenn, og Jan Erik «Jannik» Iversen (62) møtes i retten.

«Jannik» er gjennom en årrekke kjent som torpedo i Oslo. Han er tiltalt for å ha presset Røkke for et tosifret millionbeløp. Ifølge tiltalen skal utpressingen ha funnet sted mellom november 2017 og januar 2018.

«Jannik» skal, ifølge tiltalen, ha truet med å offentliggjøre «ufordelaktige opplysninger» om Røkke.

NRK har tidligere omtalt at «Jannik» skal ha kontaktet Røkke på SMS, e-post og telefon. Han skal også fysisk ha møtt opp i et parkeringshus på arbeidsplassen til Røkke på Fornebu.

Tiltalte nekter straffskyld, og mener at det aldri har vært snakk om utpressing. I løpet av etterforskningen har «Jannik» ikke latt seg avhøre av politiet. I rettsaken vil han legge alle kortene på bordet, sier han til NRK.

– Sannheten vil komme frem når rettssaken starter. Jeg ser frem til å forklare meg. Jeg har holdt på i så lang tid og ikke sagt et ord på grunn av familien. Lojalitet er det viktigste, sier han til NRK.

Brukte kortstokk

NRK får opplyst at Røkke og «Jannik» hadde flere møter i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo i den perioden utpressingsforsøket skal ha funnet sted.

MØTER I RETTEN SOM OFFER: Kjell Inge Røkke fotografert under åpningen av Skulpturparken i Akerkvartalet, hovedkontoret til Aker på Fornebu, i 2016. Ifølge tiltalen skal Røkke ha blitt forsøkt presset for penger av en kjent torpedo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

«Jannik» har tidligere uttalt at han jobber som profesjonell pokerspiller.

Under et av møtene på advokatkontoret skal Kjell Inge Røkke, etter det NRK kjenner til, ha blitt bedt om å trekke et kort ut av en kortstokk. Verdien på kortet som ble trukket ut, representerte en sum som Iversen mente Røkke skyldte ham.

Overfor NRK ønsker ikke «Jannik» å kommentere hendelsen.

– Det får vi ta i retten, sier han til NRK.

Heller ikke Røkkes bistandsadvokat, John Christian Elden, ønsker å kommentere opplysningene.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt bekrefter overfor NRK at disse møtene på advokatkontoret har vært en del av etterforskningen.

– Både hva som har vært bakgrunnen for møtene, og hva som har foregått på møtene, har vært tema, sier Michelsen til NRK.

Advokat Arild Holden, som er partner i Advokatfirmaet Elden, bekrefter overfor NRK at han var tilstede i 15-20 minutter i det første møtet mellom Røkke og «Jannik», men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Holden er stevnet som vitne når rettssaken starter i neste uke.

Skylder på avisoppslag

Kjell Inge Røkkes bistandsadvokat, John Christian Elden, sier til NRK at hans klient ikke har noen kommentar til påstandene «Jannik» har kommet med i forkant av rettssaken.

– Han venter i spenning på hva han skal beskyldes for i retten, og vil svare for seg der, sier Elden til NRK.

Advokaten peker på en VG-sak fra juni 2017 som et bakteppe for situasjonen som nå har endt i tingretten. I saken «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», nevnes både Kjell Inge Røkke og Jan Erik «Jannik» Iversen som en del av et større sakskompleks.

Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingsituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge advokaten, mener Røkke at det først var etter VG-oppslaget i juni 2017 at Iversen tok opp at det skulle være noe uoppgjort mellom de to.

Elden har tidligere uttalt at avisa lot seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, avviser påstanden fra Elden.

Kjell Inge Røkke Ekspandér faktaboks Født 25. oktober 1958 i Molde.

Norsk forretningsmann og industrieier.

Eier holdingselskapet TRG Holding, som er største aksjonær i det børsnoterte industrikonsernet Aker ASA med 68,2 prosent av aksjene.

Har avgjørende kontroll i Aker Solutions ASA (tidligere Aker Kværner), Aker Seafoods, Aker American Shipping, Aker Material Handling og Aker Capital.

Begynte å jobbe på fiskebåt etter ungdomsskolen.

Forretningskarrieren begynte med kjøp av en tråler i USA i 1982. Med dette som utgangspunkt startet han American Seafoods Company i Seattle.

Røkke ble i 2005 dømt til 120 dagers fengsel, hvorav 90 dager betinget i den såkalte båtsertifikatsaken. Han måtte dermed sone 30 dager i fengsel.

Røkke bor i dag i Asker. (Kilde: Wikipedia/NRK)