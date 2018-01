Torpedo siktet for trusler mot Røkke

Etter det NRK får opplyst skal Røkke ha forklart politiet om flere påståtte ubehagelige situasjoner med torpedoen.

Blant annet skal torpedoen ha møtt opp fysisk i Røkkes garasje, og ved minst en anledning ha forsøkt å sperre finansmannens bil med sin egen bil.

Det skal også ha kommet trusler via e-post, telefon og tekstmeldinger.

– Dette har vært en vanskelig tid for Røkke og hans familie. Bakgrunnen er en trusselsituasjon, uten at jeg kan kommentere det nærmere nå, sier Røkkes bistandsadvokat John Christian Elden til NRK.

BEKREFTER SAK: John Christian Elden er Kjell Inge Røkkes bistandsadvokat. Foto: Martin Giæver / NRK

Torpedoen skal ha krevd et større pengebeløp angivelig fordi han mener Røkke har svertet hans gode navn og rykte.

Truslene skal etter det NRK erfarer ha kommet over en periode på et halvt år og skal ha tiltatt i styrke den siste tiden.

Forsvarer: – Uenige om visse ting

Advokat Benedict de Vibe er forsvarer for den Jan Erik Iversen, som tidligere har stått fram som pengeinnkrever. Han bekrefter overfor NRK at Iversen er pågrepet og siktet for trusler mot Røkke, og legger til at Iversen nekter straffskyld på det sterkeste.

Når det gjelder de konkrete påstandene om fysiske trusler med bakgrunn i et svertet navn og rykte, svarer de Vibe følgende:

– Snart er det vanskelig å si hvem som har et godt navn og rykte her i verden. Episoden som gjelder bilen kjenner jeg ikke til, vi har foreløpig bare blitt presentert for siktelsen, og vil i løpet av morgendagen bli kjent med det som er grunnlaget i anmeldelsen. Da først vil det være naturlig for oss å svare på noe utover at han ikke erkjenner straffskyld.

– Kjenner du til at det har vært en konflikt mellom din klient og Kjell Inge Røkke?

– Nei, jeg kjenner ikke til at det har vært noen konflikt. Det er uenighet om visse ting, men om du snakker om en konflikt som noe tenderer mot det fysiske, så kjenner jeg ikke til det.

– Godtar trolig fengsling

Iversen ble pågrepet i løpet av det siste døgnet, men er ennå ikke avhørt av politiet. Ifølge de Vibe ser Iversen frem til å forklare seg fra «a til å». Iversen fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det er foreløpig uklart om Iversen vil godta varetektsfengsling eller ikke.

– Jeg tipper at det mest sannsynlige utfallet er at min klient godtar en helt kortvarig varetekt. Ikke fordi han mener han har gjort noe galt, men når han først er pågrepet så gir det en unik anledning for ham til å presentere hele historien.

FORSVARER: Benedict de Vibe er forsvarer for Jan Erik Iversen. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Og da mener jeg den fulle historien, og ikke bare noen bruddstykker, slik det åpenbart er presentert i anmeldelsen levert av Røkke.

NRK har vært i kontakt med Grete Lien Metlid, sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt, som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Straffedømt flere ganger

Jan Erik «Jannik» Iversen, som tidligere har stått fram som pengeinnkrever, er straffedømt fem ganger.

VG omtalt i juni en konflikt som involverte Kjell Inge Røkke, kunsthandler Per Orveland og Jan Erik Iversen. VG-saken hadde tittelen Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene.

Ifølge VG var Iversen en del av samtalene mellom Røkke og kunsthandler Per Orveland. Orveland hevder at han på 2000-tallet fungerte som et bindeledd mellom Røkke og torpedoen.

Elden svarer slik på spørsmålet om hvilken relasjon det er mellom Røkke og Iversen:

– Han ble introdusert gjennom ekskonas venn Per Orveland som en venn av ham.

De Vibe ønsker ikke å gå i detalj når det gjelder bakgrunnen for uenigheten mellom torpedoen og finansmannen, men sier det er en «fortsettelse av en historikk som tidligere har vært fremme i media».

Elden skylder på VG

John Christian Elden mener trusselsituasjonen har sin bakgrunn i VG-saken.

– Trusselsituasjonen oppsto som en direkte følge av VGs publisering, men dette får etterforskningen trekke konklusjonene av, sier Elden til NRK.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG mener det er vanskelig å svare på denne påstanden.

– Når Elden velger å ikke si mer enn dette, er det en påstand som er helt umulig å svare på. Våre journalister har gjort et grundig, viktig og godt journalistisk arbeid i denne saken. Det som nå har skjedd, kan henge sammen med de forhold som vi allerede har belyst, men det får tiden vise, sier Steiro til NRK.

I RETTEN: Kjell Inge Røkke (t.v.), advokat Ellen Holager Andenæs og John Christian Elden i sertifikatsaken i 2005. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Torpedoen

Jan Erik «Jannik» Iversen er tidligere dømt til fengsel for vold mot en forretningsmann. I årene som fulgt sto Iversen åpent frem som privat pengeinnkrever i gråsonemarkedet.

– Jeg tar avstand fra vold under inkasso-oppdrag. Det bidrar sjelden til at skyldneren betaler sin gjeld, sa Iversen til VG i 1991, og forklarte hvorfor han hadde startet som pengeinnkrever:

– Vi holder oss innenfor lovens rammer. Jeg har ikke tall på alle dem jeg har hjulpet opp gjennom årene. Årsaken til at jeg startet med inkasso var at jeg selv ble lurt for et større beløp en gang. Senere har jeg påtatt meg jobber for andre folk som er blitt snytt.

I 2004 ble Iversen pågrepet for å ha skutt den straffedømte finansakrobaten Christer Tromsdal (48) i beinet. Torpedoen ble dømt til fengsel i sju måneder.

I høst kom Røkke på en 10. plass på Kapitals oversikt over landets 400 rikeste med en formue på 20,4 milliarder kroner. Siden i fjor sommer har Røkkes verdier i Aker steget med over 7 milliarder kroner, skrev Hegnar.no 25. januar.