VG-redaktør om Eldens kritikk: – Grunnløs

Tirsdag kunne NRK melde at «Jannik» er siktet for å truet Kjell Inge Røkke. Etter det NRK får opplyst er Iversen blant annet anmeldt for å ha møtt opp i garasjeanlegget ved Akers hovedkvarter.

Ved minst en anledning skal Iversen ha forsøkt å sperre Røkkes bil inne med sin egen bil, får NRK opplyst.

Iversens forsvarer Benedict de Vibe sier hans klient nekter straffskyld på det sterkeste. Samtidig erkjenner de Vibe at det har vært en «uenighet» mellom Røkke og «Jannik» på et tidspunkt, men sier det ikke har vært snakk om fysiske konfrontasjoner.

Både de Vibe og Røkkes bistandsadvokat John Christian Elden peker på en VG-sak fra juni 2017 som et bakteppe for situasjonen som nå har oppstått. I saken, med tittelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», nevnes både Røkke og Iversen som en del av et større sakskompleks, der nå trusselsiktede «Jannik» inngår.

– Advarte på forhånd

Elden sier til NRK at Iversen reagerte kraftig på saken og følte seg hengt ut av VG. Ifølge Elden skal Iversen derfor ha ment at Røkke måtte «gjøre opp» for dette.

– Hvilket ansvar mener du VG har for den situasjonen som har oppstått?

– Det er i alle fall det som er den direkte foranledningen. Det var VG advart om på forhånd, men de valgte likevel å publisere saken, selv om det var en 19 år gammel sak, under påstand om at den hadde stor offentlig interesse. Vi merket oss også at det stort sett var VG som tok det valget i høst, sier Elden, før han legger til:

– Dog får pressen ta en egen vurdering på hva som er riktig og ikke riktig i en slik sammenheng.

– Mener du VG ikke burde ha publisert denne saken?

– Jeg mener det, men jeg er ikke redaktør i VG. Men jeg kan ikke se at det hadde noen offentlig interesse når man med åpne øyne gikk inn i en utpressingssituasjon, sier Elden.

Elden skrev i en e-post til VG i høst at avisa lot seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. I et av de skjulte opptakene, som er gjort av en tredjepart, nevnes Iversen ved navn, skriver VG.

Det er på det rene at Iversen og Røkke møttes for om lag 19 år siden. Elden har forklart at de to ble introdusert gjennom kunsthandler Per Orveland, som står bak opptakene som danner grunnlaget for VG-saken fra i fjor sommer.

– Han har opplevd dette siste halvåret som svært vanskelig, både for seg og sin familie, etter at VG hadde en publikasjon i høst, som den siktede i denne saken reagerte kraftig på, sier Elden om sin klient, finansmannen Kjell Inge Røkke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Grunnløse anklager

VGs sjefredaktør Gard Steiro mener anklagene fra Elden er grunnløse. Han beskriver VG-saken som en større reportasje som ble publisert fordi den hadde offentlighetens interesse.

– Røkke har fått mulighet til å svare i den artikkelen, og det er ikke påvist en eneste feil i den. Vi mener det var helt riktig å publisere. Så kan det godt hende at det som nå har skjedd har sammenheng med det vi skrev om i den saken, men å sette en direkte sammenheng mellom det at VG har gått inn i den saken og det som nå har skjedd, det mener jeg er grunnløst.

– Elden sier at de advarte på forhånd at dette kunne få konsekvenser hvis dette ble trykket. Hva sier du til det?

VGs sjefredaktør Gard Steiro mener det blir feil å sette VGs journalistikk i direkte sammenheng med trusselsaken. Foto: Truls Aagedal / NRK

– Vi har forsøkt å gi Røkke anledning til å svare flere ganger. Det er klart at jeg ikke tror Røkke var interessert i at denne saken skulle publiseres, men vi mener det som nå har skjedd i ettertid, ikke har noe med vår publisering å gjøre. Hvis Røkke har blitt utsatt for trusler har han gjort det riktige, som er å politianmelde det.

– Møttes på Eldens kontor

Politiet mener truslene Iversen er siktet for er alvorlige nok til å gi fengselsstraff. Onsdag ble Iversen, som er straffedømt en rekke ganger, varetektsfengslet i fire uker.

I to av ukene må han sitte fullstendig isolert, fordi politiet frykter han kan ta kontakt med andre innsatte, og den på måte ødelegge bevis i saken.

Politiet utelukker heller ikke at det kan komme flere pågripelser og sier det gjenstår etterforskning for å avdekke eventuelle andre gjerningsmenn.

De Vibe sier til NRK at han ikke har hørt om at hans klient skal ha truet Røkke.

– Det er nok mer slik at fornærmede har sett på situasjonen som ubehagelig, men jeg har ikke hørt noe om trusler. Det er heller ikke snakk om pengeutpressing, sier De Vibe, som likevel sier at penger har vært «et tema» i møtene mellom hans klient og Røkke.

De Vibe sier onsdag kveld til VG at «Jannik» blant annet har forklart seg om møter med Røkke på Eldens kontor i kjølvannet av VG-saken fra juni i fjor.

Ifølge de Vibe handlet møtene om å få til en avtale for avslutte tidligere uenigheter mellom partene.