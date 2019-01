Trolig regjeringsavklaring i morgen

Siden 2. januar har regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre forhandlet med KrF om en mulig utvidelse av regjeringen.

Men før Erna Solbergs drøm om en borgerlig flertallsregjering kan bli en realitet, må partidemokratiene i de fire partiene godkjenne det partiledelsen har forhandlet seg fram til.

Etter det NRK forstår er landsstyrene i både Venstre, Frp og KrF kalt inn til møter på Gardermoen klokken 14 torsdag. Høyre har innkalt sentralstyret og stortingsrepresentantene.

I møtene skal sentralstyrene, fylkeslederne og andre sentrale tillitsvalgte trolig ta stilling til plattformen. I Frp har landsstyret det siste ordet, mens i de andre partiene er det stortingsgruppen som formelt tar avgjørelsen.

Det var i utgangspunktet planlagt landsstyremøter mandag denne uken, men svært krevende forhandlinger rundt spesielt asyl- og innvandringsfeltet, førte til at planene måtte endres.

Må godkjennes av øverste organ

Dersom møtene i morgen går som planlagt, skal partienes fremste tillitsvalgte sitte samlet i et rom for å gå gjennom plattformen.

Først etter denne runden blir innholdet i den nye regjeringsplattformen kjent for offentligheten.

Forhandlingene har vært tøffe, og partiene har slitt med å bli enige på viktige politikkområder som innvandring, abort og klima.

Ikke regjering for enhver pris

Om de kommer til enighet, vil Kristelig Folkeparti bli det fjerde medlemmet av Solberg-regjeringen.

Forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad gikk inn i forhandlingene med håp om å blant annet få satt partiets avtrykk på abortloven.

Partiet ønsker også en barnereform, en likeverdsreform og økt barnetrygd.

– Vi går ikke i regjering for enhver pris. Vi er her for at vi har opplevd at det gjennom sonderinger er grunnlag og tro på at vi kan kunne danne en regjering der KrF kan være med på å sette preg. Men lykkes vi ikke, så lykkes vi ikke, sa Ropstad til NRK før forhandlingene startet ved nyttår.

Ropstad har tidligere sagt at han mener KrF får minst tre statsråder i en ny regjeringskonstellasjon.