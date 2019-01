Regjeringsforhandlingene: Avlyser planlagte landsstyremøter

Regjeringspartiene og KrF hadde innkalt til landsstyremøter i morgen, men disse blir nå utsatt til seinere i uka, opplyser kilder til NRK.

De fire partiene er fortsatt ikke enige om en ny regjeringsplattform etter å ha forhandlet gjennom helga.

Etter det NRK får opplyst gjenstår det fremdeles viktige avklaringer på flere forskjellige politikkområder.

Spesielt asyl- og innvandringsfeltet beskrives i innspurten som svært krevende av kilder med kjennskap til forhandlingene.

Ikke minst fordi enhver klar seier til Frp på dette feltet vil innebære et like klart nederlag for KrF og Venstre – og motsatt.

Ønsker å bli flertallsregjering

Regjeringspartiene startet 2. januar konkrete regjeringsforhandlinger sammen med KrF på Hadeland.

Dersom forhandlingene fører fram, betyr det at regjeringen kan bli utvidet fra tre til fire partier, og bli en flertallsregjering.

Forhandlingene skulle etter planen ta mellom halvannen og to uker.

Asyl, innvandring, oljevirksomhet, avgifter, barnetrygd og abortloven har vært blant temaene som var ventet å stikke kjepper i hjulene under forhandlingene mellom de fire partiene.

For Frp har det vært viktig å få til en innstramning på innvandringsfeltet, mens KrF har vært tydelig på at de ønsker en skjerping av abortloven, noe verken Venstre eller Frp ønsker å være med på.

Må godkjennes av øverste organ

Når forhandlerne er blitt enige, skal sentrale politikere i alle de fire partiene samles fysisk for å gjennomgå plattformen og komme med sine råd.

Både KrF og Venstre skal konsultere både landsstyret og stortingsgruppa. Høyre skal samle sentralstyret og stortingsgruppa, mens i Frp er det landsstyret som skal godkjenne plattformen.

I alle de fire partiene står sentrale partifolk stand-by. Først etter denne runden blir plattformen kjent for offentligheten.