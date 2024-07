– Akkurat som at alle har en smarttelefon, så kommer alle til å ha en robot, mener Bernt Øivind Børnich.

Han er administrerende direktør i selskapet 1X Technologies. De siste årene har de laget såkalte humanoide roboter. Roboter som ligner på mennesker.

På hjul kjører roboten «Eve» rundt i lokalene i Moss.

Her blir den trent til å rydde i kjøkkenskap og pakke sammen esker. Ved hjelp av kunstig intelligens lærer «Eve» etter hvert hvordan den skal gjøre ulike oppgaver.

– Vi tar alle dataene inn i en stor modell, så gjør roboten det den mener er riktig på bakgrunn av det, sier Børnich.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

For å lære opp «Eve» bruker de også VR-teknologi. Roboten gjør det samme som personen som har på seg brillene gjør.

Skal selges til privatpersoner

I USA er «Eve» i jobb som patruljerende vekter i noen næringsbygg. Her hjemme er den en del av et pilotprosjekt på et varehus og på Sunnaas sykehus. Mer om dette senere.

Nå er selskapet i gang med å lage en ny robot, som de kaller «Neo». Ifølge selskapet skal den kunne gjøre langt mer enn «Eve».

Dette er den nye roboten ved navn «Neo». Bildet har vi fått fra selskapet. Foto: 1X Technologies

Den nye roboten vil de legge ut for salg til privatpersoner, men den blir trolig ikke allemannseie med det første.

– Jeg kan ikke si akkurat hva den kommer til å koste, men den kommer til å koste tilsvarende en relativt rimelig bil, sier Børnich.

Flere internasjonale investorer har satset på selskapet. I 2022 ble OpenAI, som står bak språkmodellen ChatGPT, medeier.

Det er deres teknologi på kunstig intelligens «Neo» blir trent på.

– De flinkeste folka i verden på sitt fagfelt har flyttet hit for å jobbe under samme tak, sier Børnich.

«Neo» skal kunne åpne dører, høre og snakke. Bildet har vi fått fra selskapet. Foto: 1X Technologies

«Neo» har menneskelignende ben og skal kunne snakke.

– Den tar klesvasken, rydder og organiserer. Den er en god samtalepartner som har både kroppsspråk og vanlig språk, sier Børnich.

For Bernt Øivind Børnich er det å lage roboter en drøm som har gått i oppfyllelse. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Øker mobiliteten

Selskaper over hele verden har i mange tiår jobbet med å lage menneskelignende roboter. Hittil finnes det ikke noen annen robot som kan gjøre det selskapet hevder «Neo» skal få til.

Det forklarer professor i informatikk ved Universitetet i Oslo, Jim Tørresen.

– Det de har fått til er formidabelt, sier Tørresen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Han har opptil flere ganger vært på besøk i lokalene i Moss. Det er de menneskelignende bena til den nye roboten, som virkelig er nyvinningen, forklarer han.

– Det øker mobiliteten og hvilke oppgaver roboten blir i stand til å gjøre som gå i trapper og å åpne dører. Motorer er viktig i roboter og her har de utviklet er unik egen motor og kraftoverføring som er gunstig både med tanke på effektivitet og sikkerhet, sier Tørresen.

Må tenke seg om

Det er viktig å tenke seg om før man kjøper seg en slik robot, forklarer Naomi Lintvedt, stipendiat ved senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

– En robot vil få tilgang til privatlivet ditt med en gang du tar den inn i huset ditt. Du må tenke over hva du og andre i din familie er komfortable med, sier Lintvedt.

Naomi Lintvedt mener det er viktig å tenke seg om før man går til innkjøp av en menneskelignende robot. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hun skriver en PhD om roboter, juss og personvern. Det er spesielt personvernet ditt det er viktig å tenke over før du velger å få en robot i hus, sier hun.

– Det er noe annet enn en smartklokke som registrerer masse informasjon om deg, fordi den registrerer bare deg. En robot vil kunne registrere alle omgivelsene sine.

Det kan være lurt å sette seg inn i hvordan roboten fungerer og retningslinjene til produsentene, før man bestemmer seg for å kjøpe en, oppfordrer hun.

Jobber som vekter

«Eve» som er den første roboten vi ble kjent med, jobber som vekter i USA.

Roboten holder oversikt over områdene og rapporter om tilstanden i bygningene den patruljerer i.

Ansatte kan ta kontroll over roboten fra et annet sted.

– Vekteren kan logge inn i roboten og ta kontroll over kroppen som om de skulle vært der selv, sier kommunikasjonssjef Hege Nikolaisen.

Kommunikasjonssjef Hege Nikolaisen snakker med en operatør som styrer «Eve» og får roboten til å gjøre ulike oppgaver. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Stor konkurranse

Andre selskaper i verden jobber med å lage menneskelignende roboter. Elon Musk har sagt at Teslas robot kan bli lagt ut for salg tidlig neste år.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Nøyaktig når den norske roboten «Neo» blir tilgjengelig for salg vil ikke selskapet gå ut med.

Stipendiat ved UiO, Naomi Lintvedt, kommer ikke til å kjøpe seg en slik robot før den blir veldig god til å hjelpe til med husarbeid.

– Hvis ikke, tror jeg den bare blir irriterende. Jeg ville heller godt for en kjæledyr-robot som kan være der for kos og hygge.

– Men hvis det kommer en robot som er minst like god til å gjøre husarbeid som sønnen min, da skal jeg vurdere det.