Kallmyr: Opp til påtalemyndigheten om IS-kvinnene skal til Norge

– Vi ønsker ikke å hente tilbake IS-mødre for norske skattebetaleres penger, med mindre det er snakk om at påtalemyndigheten krever utlevering av dem. Hvis politiet ønsker å få dem utlevert fordi de er siktet er det en helt annen debatt, sier justisministeren til NRK.

I regjeringen og på Stortinget raser debatten om hvordan Norge skal håndtere de norske kvinnene og barna som er internert i store leire nordøst i Syria. Spesielt har saken om den syke fireåringen i Al Hol fått mye oppmerksomhet.

Nå spiller justisministeren ballen over til påtalemyndigheten i den betente saken. Han peker på at de kan begjære kvinnene utlevert til Norge.

Regjeringspartiet Frp har markert seg som en sterk motstander av å bistå norske IS-kvinner med å returnere til Norge. Regjeringskollegaene Venstre og KrF jobber for det motsatte.

Hvis påtalemyndigheten ber om at en eller flere kvinner blir utlevert, er det ikke lenger Frp som har åpnet opp for å hjelpe kvinnene inn i landet.

– Da er det ikke et politisk spørsmål lenger, da er det et påtalemyndighetsspørsmål, sier Kallmyr til NRK.

Alle etterforskes av PST

Alle de norske kvinnene som er internert i Al Hol og Al Roj er aktuelle kandidater for utlevering. Årsaken er at de er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste for brudd på terrorlovgivningen:

I går kunne NRK melde at moren til den syke fireåringen i Al Hol er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. 29-åringen nekter straffskyld.

De to søstrene fra Bærum er også siktet av PST. I 2017 ble de internasjonalt etterlyst. En slik etterlysning krever en siktelse i bunn.

Aisha Shazadi Kausar er mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon. Det er ikke kjent om det er tatt ut siktelse i saken.

Kvinnene har i varierende grad bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge (se faktaboks).

I mars og juni møtte NRK den norske kvinnen i leiren Al Hol nordøst i Syria. 29-åringen fra Oslo har to barn og har vært i Syria siden 2013. Foto: Christine Svendsen / NRK

Ikke aktuelt med utlevering

Eventuelle utleveringsbegjæringer må bli fremmet av Det nasjonale statsadvokatembetet.

Embetsleder Jan F. Glent i Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Embetet har ansvar for straffesaksbehandlingen av terrorsaker.

Førstestatsadvokat og embetsleder Jan F. Glent sier til NRK at det på nærende tidspunkt ikke er aktuelt å kreve utlevering av norske statsborgere i kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria.

Glent ønsker ikke å bli intervjuet om saken.