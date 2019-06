Det er Aftenposten som har møtt de to kvinnene i Al-Hol-leiren i Syria.

De to søstrene dro til Syria i 2013. Da var de 16 og 19 år gamle. Nå er de blitt 22 og 25.

Begge søstrene har fått barn i Syria. 25-åringen har fått to jenter, som er 2 og 4 år gamle. Den 22 år gamle lillesøsteren har en jente som er 4,5 år gammel.

Ifølge Aftenposten har de to søstrene fra Bærum og en tredje kvinne som tidligere har bodd i Sverige, passet på de fem foreldreløse norske barna som ble hentet tilbake til Norge i dag.

Begge de to søstrene har vært gift, men har mistet mennene sine i krigføringen i Syria.

IS-krigere i den syriske byen Raqqa. De to norske kvinnene ble en del av terrorgruppen. Foto: AP

Kvinnene vil at barna deres, som er norske statsborgere, skal få komme til Norge. De krever samtidig at de som mødre også skal få være med.

De vil ikke kommentere hva de nå mener om Den islamske staten (IS).

Sammen med en tredje kvinne har de to søstrene passet på de fem foreldreløse barna som mandag ble hentet ut av den syriske leiren. De skal være overlevert en delegasjon fra Utenriksdepartementet

Etterlyst av PST

De to kvinnene fra Bærum er blant personene som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har etterlyst internasjonalt siden 2017.

Under intervjuet med Aftenposten forteller den yngste av søstrene at de to er kjent med oppmerksomheten de har fått etter den omfattende presseomtalen i Norge.

De to norske kvinnene har oppholdt seg i Al-Hol-leiren i Syria. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Det var særlig mye omtale etter at Åsne Seierstads bok To søstre kom ut. Boken solgte i over 100.000 eksemplarer i 2016. Den fikk også Brageprisen.

Åsne Seierstad fikk Brageprisen i 2016 for boken om de to søstrene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ved ankomst til leiren i Al-Hol oppga de ikke at de var norske statsborgere. De har levd i en flyktningleir der det er normen at man går med nikab, en drakt som skjuler ansiktet. NRK har vært flere ganger i leiren, men har ikke funnet de to kvinnene.

Les også: Søstrene ble IS-koner i Syria – nå lurer broren på om de lever

– Ikke gjort noe galt

Den yngste av de to søstrene hevder at de ikke har gjort noe galt under oppholdet i Syria. Hun forteller at de ikke dro til Syria for å bli tilknyttet IS, men for å «drive humanitært arbeid».

– Vi hadde et godt liv i Norge. Vi dro hit for å drive humanitært arbeid. Jeg savner moren min, mine brødre og norsk natur, sier hun til Aftenposten.

Barnet hennes skal ha vært syk og underernært. Selv har hun problemer med astma og revmatisme.

Lillesøsteren hevder de som kvinner ikke kan straffes for å ha vært i IS-området. De har bare vasket, laget mat og passet barna, sier hun.

Norsk påtalemyndighet har tidligere uttalt at alle voksne som ble tilknyttet IS, kan straffes.

Ved å sørge for mat og pleie til mennene ved fronten kan kvinnene indirekte ha bidratt til terrorhandlinger.

Den yngste søsteren forteller at mannen hennes ble drept i et bombeangrep i Raqqa i 2016.

Storesøsterens mann, en eritreiskættet mann hun kjente fra Norge, mistet livet i Al-Soussa mot slutten av 2018. IS forsøkte da å forsvare det siste lille landområdet som de holdt langt østbredden av elven Eufrat.

De to søstrene var blant de aller siste som kom seg levende ut av Baghouz, området der de siste IS-krigere kjempet til siste slutt.

Den yngste søsteren sier til Aftenposten at de kom seg ut av Baghouz 21. mars i år. Det skjedde to dager før den amerikanskstøttede militsen i Syrias Demokratiske Styrker (SDF) slo fast at de hadde nedkjempet de siste restene av IS og tatt hele Baghouz.

Lillesøsteren forteller at de har sett grusomheter i Baghouz. De har sett barn som er blitt brent, mange døde og folk som har risikert livet for å hente vann.

En av dem skal ha vært en venninne og mor til de fem foreldreløse barna. Hun forsvant da hun gikk for å hente vann.

Lillesøsteren tror hun er død.

Norske tenåringssøstre til Syria – Emne