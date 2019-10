Syk fireåring i Syria: Arbeiderpartiet ber om redegjørelse fra utenriksministeren

Det er klart etter Arbeiderpartiets gruppemøte på Stortinget i dag.

I forrige uke skrev Dagbladet at MDG vil fremme et forslag under trontaledebatten om å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes to barn fra leiren Al Hol i Syria. Årsaken er at det ene barnet er alvorlig syk.

Da NRK møtte den norske IS-kvinnen i Al Hol i mars i år, fortalte hun at hennes fire år gamle sønn trolig har den alvorlige sykdommen cystisk fibrose. Foto: Christine Svendsen / NRK

Hverken Venstre, KrF eller Arbeiderpartiet vil stemme for forslaget.

– Vi vil be utenriksministeren redegjøre i neste uke for hva hun vil gjøre for å få barna raskest mulig til Norge. Vi ønsker en helhetlig løsning for alle barna og få fortgang i denne saken, sier stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), som også er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Hvorfor vil dere ikke stemme for MDGs forslag?

– Det er ingen tradisjon for å foreta saksbehandling av enkeltsaker i Stortinget, svarer Huitfeldt.

Hun sier at Arbeiderpartiet ikke vil at Norge skal bidra aktivt med å hente hjem IS-kvinner, men understreker at hver sak må behandles individuelt.

– Er det uaktuelt for Arbeiderpartiet å hente tilbake IS-kvinner?

– Vi mener at UD må ha alle muligheter til å behandle enhver sak individuelt. Derfor er vi uenige med Frp som utelukker dette på prinsipielt grunnlag. Det kan være sterke humanitære grunner som gjør at man fatter andre beslutninger i enkeltsaker av hensyn til barnets beste, svarer Huitfeldt.

Fem kvinner i interneringsleire

Kurdiske selvstyremyndigheter nordøst i Syria har internert fem norske kvinner i leirene Al Hol og Al Roj. Kvinnene er mistenkt for deltagelse i terrorgruppa IS. De har til sammen seks barn.

Det ene barnet, en fire år gammel gutt, er alvorlig syk. Han skal ha sykdommen cystisk fibrose, som krever avansert behandling.

Helsejournalene viser at barnet veier rundt 11 kilo, det samme som en normalvektig ettåring.

Norske myndigheter har tilbudt seg å hente hjem barna, hvis IS-kvinnen blir igjen i leiren. Det har kvinnen avvist overfor NRK.

Kvinnen er under etterforskning av PST. Hun er mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon, men mener hun ikke har gjort noe straffbart.