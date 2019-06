IS lever videre i flyktningleiren: – Vi skal lære opp våre barn i jihad

– De ønsker å videreføre kalifatet her i leiren.

Den kurdiske soldaten vet hva hun snakker om. Hun jobber i den beryktede interneringsleiren Al Hol, som siden desember har blitt nærmest oversvømt av sortkledde kvinner.

Kvinnene oppholdt seg i områdene til terrorgruppa IS, et ukjent antall av dem var også aktive medlemmer. De overga seg da den siste IS-enklaven ble bombet sønder og sammen. Nå er kvinnene internert bak piggtråd og væpnede vakter i Al Hol-leiren, men for mange av dem lever drømmen om IS-kalifatet videre.

Noen av kvinnene forsøker også å opprettholde kalifatets regler i leiren, og kontrollerer hva andre kvinner får si og gjøre.

– De som går uten nikab blir forfulgt og banket opp. Hvis noen røyker sigaretter, går kvinnene amok. Vi blander oss ikke inn i hva de gjør, så lenge de ikke går over streken, sier soldaten.

I en brakke med puter på gulvene serverer hun te til NRKs team og forsøker å hindre en belgisk gjest i å få heteslag.

Utenfor brakka er det kvelende varmt, rundt 40 grader. På sandsletta er det ingen skygge for sola. Vindkast virvler opp støv.

Al Hol-leiren Ekspandér faktaboks Leir i nordøst Syria, der IS-kvinner og flyktninger fra IS-kontrollerte områder bor.

Leiren ligger i et område styrt av de kurdiskdominerte selvstyremyndighetene som kontrollerer nordøst-Syria. Amerikanskstøttede Syrian Democratic Forces (SDF) kontrollerer leiren.

I mai bodde 73.782 personer i leiren. Leiren er bygd for 10.000 mennesker.

91 prosent av leirens befolkning er kvinner og barn.

Kvinner og barn som ikke er fra Irak og Syria blir holdt i en egen del av leiren, kalt annekset. Rundt 11.000 kvinner og barn bor i denne delen av leiren.

260 barn har mistet livet på vei til leiren, eller i den. (Kilder: Verdens helseorganisasjon, Leger uten grenser, Rojava Information Center)

Ingen tegn til anger

Vi går til markedet, som ligger midt i leiren. Leiren er inngjerdet og grønnkledde soldater med våpen over skuldrene kontrollerer at ingen slipper ut.

På markedet selges ferske matvarer, leker og store isblokker for å kjøle ned vann og mat. Guttunger trekker enkle kjerrer etter seg. For noen kroner frakter de varene rundt i leiren.

En væpnet vakt kledd i grønt følger IS-kvinnen på markedet i leiren Al Hol. Matvarene og en liten jente med solhatt blir fraktet i den enkle vogna. Foto: Christine Svendsen / NRK

Da NRK var i leiren i mars, var den krevende humanitære situasjonen slående. Vi så døende barn og overfylte telt. Kvinnene snudde seg vekk da vi kom.

Nå stimler de seg rundt oss for å forsvare IS. Terrorgruppa etablerte seg i Syria i 2012. De kjempet mot Assad-regimet og alle andre de anså som vantro. Ekstrem vold ble et varemerke for IS. Det var et mål i seg selv - for å skape underkastelse og frykt. Homofile ble kastet ned fra tak, jesidi-kvinner solgt fra mann til mann og hjelpearbeidere henrettet for åpent kamera.

En IS-kvinne fra Hama i Syria gir tydelig uttrykk for at hun fortsatt støtter IS uten forbehold.

– Vi har bare gjort det Allah ba oss om å gjøre. Allah har beordret oss til å utføre jihad, hellig krig. Det eneste vi har gjort er å praktisere sharia, sier hun.

– Er du stolt over det du har vært med på?

– Ja, klart det. Allah har gitt oss ordre om å gjøre dette.

– IS har utført drap og halshugginger. Hva synes du om det?

– Drapene var å praktisere Allahs lover, de som har forlatt Allahs vei ble drept, svarer kvinnen. Hun gir oss bare kallenavnet sitt, Um Abdurahman, som betyr mor til Abdurahman.

En annen IS-kvinne, som kaller seg Um Aisha fører en sort, hanskekledd finger over halsen når hun kommer med sitt budskap:

- Brenner de oss, brenner vi dem Du trenger javascript for å se video.

Da en annen kvinne bruker akronymet daesh om IS, oppfatter IS-kvinnene det som nedsettende. Kvinnen får tilsnakk.

– Ikke si daesh, si Staten, irettesetter IS-kvinnen.

Flyttet etter trusler

Minst fem norske IS-kvinner og deres barn er internert i denne leiren. Nå skal imidlertid en av dem, en kvinne på 27 år, være flyttet.

En soldat i Al Hol-leiren forteller at den norske statsborgeren skal ha mottatt trusler.

– Jeg var med på å flytte henne selv. Hun ble flyttet til Al Roj på grunn av sikkerhet, forteller soldaten.

En ansatt i leirledelsen bekrefter at den norske kvinnen er i Al Roj. Den ansatte vil ikke fortelle hvorfor kvinnen skal være truet eller hva truslene skal ha bestått i. Hun vil heller ikke siteres med navn.

To IS-kvinner fra Belgia og Nederland forteller også til NRK at kvinnen er flyttet fra Al Hol, men NRK ikke fått det bekreftet av andre kilder.

NRK har vært i kontakt med et familiemedlem i Norge, men vedkommende har ikke informasjon om hvor kvinnen befinner seg.

Fra farger til sort nikab

På det store markedet har noen av kvinnene følge av bevæpnede vakter. Soldaten er et tegn på at kvinnen bor i det såkalte annekset.

I annekset holdes 11.000 utenlandske IS-kvinner og deres barn. Disse kvinnene er strengt bevoktet, og får ikke bevege seg ut av annekset uten at en væpnet vakt følger dem.

Den russiske gutten står ved gjerdet til det såkalte annekset. Her er 11.000 utenlandske IS-kvinner og deres barn internerte. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Soldatene vil forhindre rømningsforsøk, slåsskamper og angrep.

Kvinnene her er i en slags limbo: De fleste hjemlandene vil ikke ha noe med dem å gjøre, og de kurdiske selvstyremyndighetene, som administrerer leiren, har ikke kapasitet til å straffeforfølge og fengsle dem. Myndighetene er heller ikke internasjonalt anerkjent.

Ved gjerdet til annekset møter NRK en utenlandsk IS-kvinne. Vi møtte henne også i mars, da hadde hun på seg en rosa nikab og sminke. Nå, tre måneder senere, ser hun ut som alle de andre, og er iført heldekkende, sorte klær. Sminket er vasket vekk.

Hun forteller at andre kvinner truet henne til å bytte klær.

– Kvinnene i leiren lager alltid problemer på grunn av kleskoder. De kidnappet mine barn, og de har brent telt. Det er mange problemer. Inne i leiren skjer alt mulig. Barn dør og kvinnene får juling. De slåss også seg imellom.

– Er du redd?

– Det er klart. Det viktigste for meg er barna mine. Jeg mistet dem i 5-6 timer, og jeg holdt på å bli gal. Jeg gikk rundt og lette etter dem. Jeg vil komme meg ut så raskt som mulig, sier hun til NRK.

Ifølge kvinner i leiren er det tre grupperinger i annekset: De som støtter IS, de som ikke gjør det, og de som ikke ønsker å flagge sine synspunkter.

NRK vet om kvinner i annekset som ikke tørr å si at de er motstandere av IS, i frykt for represalier fra andre IS-kvinner.

Inne i annekset får vi ikke bevege oss uten væpnede vakter. Vaktene frykter for sikkerheten vår og lar bare en av oss slippe inn.

Denne uka skal en soldat ha blitt knivstukket her inne.

Ledelsen var ikke tilgjengelig for intervju da NRK besøkte leiren. Utenrikspolitisk talsperson for de kurdiske selvstyremyndighetene i området, Abdulkarim Omar, bekrefter imidlertid at det er store problemer i leiren, blant annet ved at kvinner utsettes for represalier hvis de ikke går med nikab.

Ny generasjon

Tilbake i markedet flokker barn og ungdommer seg rundt oss. En liten jente med blått strutteskjørt og en rød barnehijab stabber rundt i leiren. Barna blir ekstra synlige mot de sortkledde kvinnene.

En jente med strutteskjørt og barnehijab leies rundt i leiren. Barn utgjør den største andelen av befolkningen i Al Hol. Foto: Christine Svendsen / NRK

Fedrene er i fengsel eller drept. Barna forteller at de har sett flyangrep og døde mennesker.

– Livet var bedre før, sier en av guttene som har fulgt med på hva IS-kvinnene har sagt til oss.

En av mødrene sier:

– Vi skal lære opp våre barn i jihad. Kvinner er med Allahs vilje, like som menn. Det er kvinnene som skal gjenopprette Den islamske staten, sier hun.