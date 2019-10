Norsk IS-kvinne siktet for deltagelse i en terrororganisasjon

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, bekrefter overfor NRK at siktelsen gjelder deltagelse i en terrororganisasjon.

Han ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for at kvinnen nå er siktet.

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken. Foto: PST

Kvinnen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a. Den øvre strafferammen er seks år.

I tidligere straffesaker er norske fremmedkrigere dømt til rundt fire års fengsel for brudd på samme paragraf.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier i en kommentar til NRK at kvinnen nekter straffskyld.

– Hun er glad for at PST vil finne ut hva som er skjedd. Hun er imidlertid fortvilet over at PST hittil har avslått hennes ønske om å bidra til etterforskningen gjennom avhør.

29-åringen er ikke begjært utlevert til Norge, ifølge Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å kreve utlevering av norske statsborgere i de kurdiskkontrollerte områdene i Syria, sier førstestatsadvokat og embetsleder Jan F. Glent til NRK.

Ber om at siktede avhøres

I forrige uke begjærte advokat Nordhus at kvinnen skulle avhøres i saken. I en stevning til Oslo tingrett skriver Nordhus at kvinnen «har sagt seg villig til og eksplisitt ytret ønske om å avgi forklaring for å imøtegå anklagen».

I stevningen krever advokaten at kvinnen og barna skal transporteres til Norge, slik at hun kan avhøres av Politiets sikkerhetstjeneste. «Norske myndigheter har rett til og mulighet til å bistå kvinnens navn konsulært, slik at hun kan fremstilles for avhør i Norge.»

Politiets sikkerhetstjeneste har fått frist til 16. oktober med å uttale seg i saken. Deretter skal Oslo tingrett ta stilling til begjæringen.

– Hun ønsker å få gitt sin versjon til PST. Vi håper at hun lykkes med dette, sier Nordhus.

Overga seg til SDF

Kvinnen og skjebnen til barna hennes har fått mye oppmerksomhet. Årsaken er at kvinnens fire år gamle sønn er alvorlig syk.

Kvinnens to barn avbildet i familiens telt i leiren Al Hol. Sønnen (4) er alvorlig syk. Foto: NRK / Privat

I forrige uke stemte Stortinget over om barnet skulle hentes til Norge med sin mor og lillesøster. Forslaget fra MDG ble nedstemt.

29-åringen er internert i leiren Al Hol nordøst i Syria sammen med sine barn. I mars overga hun seg til kurdiske selvstyremyndigheter og ble fraktet til den beryktede leiren.

Da hadde hun og barna oppholdt seg i den siste IS-enklaven i Syria, som var under angrep av den amerikanskstøttede militsgruppen SDF.

Hevder hun kun har vært husmor

29-åringen reiste fra Oslo til Syria i 2013. I et intervju med NRK har kvinnen hevdet at hun ble tatt inn i landet mot sin vilje av den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hun senere giftet seg med. Vasquez var frontfigur i en viktig propagandavideo for terrorgruppa IS. Han ble drept i 2015.

– Jeg har ikke hatt noen tilknytning til IS, annet enn at mannen min tok meg hit, sa 29-åringen til NRK i juni.

Advokaten Nordhus sier at dette er bakgrunnen for at kvinner ikke erkjenner straffskyld.

– Årsaken er at hele hennes opphold i IS-kontrollerte områder har vært ufrivillig. Hun har i årevis desperat, men forgjeves forsøkt å komme seg ut, sier Nordhus.

Kvinnen har tidligere sagt at hun ikke mener hun har gjort noe straffbart da hun levde i IS-kontrollert område:

- Lagde mat og vasket klær Du trenger javascript for å se video.

Men i en rettskraftig dom fra Oslo tingrett, slår domstolen fast at husmødre i IS kan straffes for deltagelse i en terrorgruppe, på lik linje med menn.

I mars ble en somalisk kvinne dømt til fengsel i to år og ni måneder i fengsel. Påtalemyndigheten mente kvinnen planla å reise til Syria for å gifte seg med en norske fremmedkriger, som hun hadde et hemmelig forhold til.

– Dommen sier at det å reise ned til ISIL-kontrollert område og gifte seg med en fremmedkriger er en aktiv og kvalifisert deltagelse i en terrororganisasjon og dermed straffbart etter norsk rett, sa Jan F. Glent, embetsleder i Det nasjonale statsadvokatembetet.