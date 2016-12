NRK skreiv tidlegare i desember at Riksarkivet kravde stopp i slettinga av uskuldiges DNA-profilar – seks år etter at DNA-registeret hos Folkehelseinstituttet blei avslørt. Og fem år etter at Datatilsynet konkluderte med at det var ulovleg.

Både Datatilsynet og Kripos vil at profilane skal bli sletta.

– Me meiner at slike profilar må slettast for å halda på tilliten hos folk, sa personvernrådgivar Mari Hersoug Nedberg i Kripos til NRK tidlegare i månaden.

Også politikarar frå regjeringspartia Høgre og Frp kravde at situasjonen måtte ryddast opp i.

Dette er DNA Ekspandér faktaboks Biologiske spor av biologisk materiale avsatt på en overflate - for eksempel blod, spytt, sædvæske, hud- eller epitelceller.

Ved å analysere materialet kan man få fram en DNA-profil, unik for hvert enkelt menneske, som blant annet kan brukes i etterforsking av straffesaker.

DNA-analyser i straffesaker er del av et større arbeid som også inkluderer beskrivelse av spormaterialet, forundersøkelser, sikring av prøver og til slutt en eventuell identifisering. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Departementshjelp til Datatilsynet og Kripos

Datatilsynet sa til NRK at dei planla å senda eit brev til Justisdepartementet for å få hjelp derfrå.

Men no har departementet kome dei i forkjøpet. Dei har sendt ut på høyring eit forslag om endring i politiregisterlova og arkivlova.

Det var nemleg manglande samsvar mellom dei to lovene som har skapt krøll dei siste månadene.

Tidslinje i DNA-saka Ekspandér faktaboks 1999: DNA-registeret blei oppretta, etter at DNA hadde blitt brukt som prov i straffesaker i drygt 10 år. For å bli registrert må du vera dømt for alvorlege brot som til dømes drap, terrorisme, seksualbrot eller ran. 2008: DNA-reforma trer i kraft og terskelen blir kraftig senka for at nordmenn kan hamna i DNA-registeret. Stortinget seier ja til at alle som får ei straff, utanom forenkla førelegg. (Riksadvokatens retningsliner er førebels ikkje så vide) 2009: I interne rapportar kjem det fram at det som då heitte Rettsmedisinsk institutt, og som framleis har monopol på DNA-analyse for politiet, hadde eit register av DNA-profilar. 2010: Datatilsynet dreg på tilsyn til instituttet. 2011: Det som VG kalla DNA-skandalen, blir kjent. Tusenvis av uskuldige nordmenn har fått sin DNA-profil lagra, utan at dei har visst om det. 2012: Datatilsynet kjem med sitt endelege vedtak kor dei krev at DNA-registeret skal bli sletta. No har Folkehelseinstituttet overteke ansvaret. 2013: Etter at Folkehelseinstituttet har protestert og anka saka, gir Personvernnemnda Datatilsynet støtte, og også dei krev sletting. 2014: Kripos sender eit brev til Folkehelseinstituttet og ber om at slettinga skal gå fortare. 2015: No er endeleg instituttet i gang med slettinga. 2016: Riksarkivet blandar seg inn, og krev at slettinga, som enno ikkje er ferdig, må bli stoppa. Kjelder: Aftenposten og VG

– Tungvegande personvernomsyn

Justisdepartementet, som nyleg har fått ny sjef, foreslår lovendringar som er i nærleiken av ein lissepasning på ope mål for Datatilsynet og Kripos.

«Etter departementets vurdering er det behov for å åpne for at man i forskrift på enkelte områder kan fastsette at opplysninger skal tilintetgjøres uavhengig av om en arkivfaglig vurdering skulle tilsi at opplysningene bør bevares for ettertiden. En forutsetning for å gi slike bestemmelser er at tungtveiende personvernmessige hensyn tilsier tilintetgjøring av opplysningene.», står det i høyringsnotatet.

Altså vil departementet legga til rette for at enkelte personopplysningar skal kunne slettast, same kva Riksarkivet seier.

Noko av det siste Anders Anundsen gjorde som justisminister var å senda ut dette lovforslaget. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Og som svar på eit skriftleg spørsmål frå Frps stortingsrepresentant Ulf Leirstein svarte tidlegare justisminister Anders Anundsen følgande få dagar før han gjekk av: «DNA-profiler fra personer som avgir prøver etter samtykke, uten skjellig grunn til mistanke, vil kunne være en av flere opplysningskategorier som kan falle inn under en slik unntaksregel.»

Riksarkivet ser positivt på klarare reglar

Riksarkivet ville tidlegare i desember ikkje svara på spørsmål frå NRK om denne saka, men no seier Guri Kaspara Lunde, direktør for strategi og styring følgande:

– Arkivverket vil vurdera om det er nokre sider som bør sjåast på gjennom ei ordinær høyringsfråsegn. Om endringa gir klarare reglar, ser me sjølvsagt positivt på det.

Mari Hersoug Nedberg, personvernrådgivar i Kripos, er glad for lovforslaget frå departementet.

– Forslaget er i rett retning. Og eg legg til grunn at det vil kunne omfatta samtykkebaserte DNA-profilar.

Grunna juleferie hadde ingen i Justisdepartementet moglegheit for å seia meir om bakgrunnen til lovforslaget.

