Stortingsfolk frå Høyre og Frp vil at Riksarkivet skal bli overkøyrd i DNA-saka

NRK fortalde måndag om Riksarkivet som har kravd stopp i sletting av uskuldige nordmenns DNA-profilar.

Seks år etter det ulovlege DNA-registeret blei oppdaga av Datatilsynet, er det framleis tusenvis av DNA-profilar som høyrer til uskuldige nordmenn som ligg lagra hos Folkehelseinstituttet

Ein DNA-profil er unik og kan knytta ein person til ein stad kor det er funne DNA.

Tidslinje i DNA-saka Ekspandér faktaboks 1999: DNA-registeret blei oppretta, etter at DNA hadde blitt brukt som prov i straffesaker i drygt 10 år. For å bli registrert må du vera dømt for alvorlege brot som til dømes drap, terrorisme, seksualbrot eller ran. 2008: DNA-reforma trer i kraft og terskelen blir kraftig senka for at nordmenn kan hamna i DNA-registeret. Stortinget seier ja til at alle som får ei straff, utanom forenkla førelegg. (Riksadvokatens retningsliner er førebels ikkje så vide) 2009: I interne rapportar kjem det fram at det som då heitte Rettsmedisinsk institutt, og som framleis har monopol på DNA-analyse for politiet, hadde eit register av DNA-profilar. 2010: Datatilsynet dreg på tilsyn til instituttet. 2011: Det som VG kalla DNA-skandalen, blir kjent. Tusenvis av uskuldige nordmenn har fått sin DNA-profil lagra, utan at dei har visst om det. 2012: Datatilsynet kjem med sitt endelege vedtak kor dei krev at DNA-registeret skal bli sletta. No har Folkehelseinstituttet overteke ansvaret. 2013: Etter at Folkehelseinstituttet har protestert og anka saka, gir Personvernnemnda Datatilsynet støtte, og også dei krev sletting. 2014: Kripos sender eit brev til Folkehelseinstituttet og ber om at slettinga skal gå fortare. 2015: No er endeleg instituttet i gang med slettinga. 2016: Riksarkivet blandar seg inn, og krev at slettinga, som enno ikkje er ferdig, må bli stoppa. Kjelder: Aftenposten og VG

– Må vera i strid med Stortingets vedtak

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein frå Frp reagerer på Riksarkivets krav om slettestopp.

Ulf Leirstein (Frp) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Eg meiner det må vera i strid med Stortingets vedtak. Det er ei sjølvfølge at om du er uskuldig, skal ikkje staten lagra DNA-profilen din. Eg kan ikkje sjå at dette har historisk verdi.

Leirstein seier han vil senda eit brev til justisminister Anders Anundsen kor han spør om kva statsråden vil gjera for at DNA-profilane skal bli sletta.

– Om han seier det ikkje vil vera så lett å gjera noko med, vil eg ta initiativ for å gjera noko med lova, lovar Frp-politikaren.

– Må tenka på etikken

Stortingskollega Sveinung Stensland frå det andre regjeringspartiet Høgre er samd med Leirstein.

Sveinung Stensland (H) Foto: Erik Waage / NRK

– Eg reagerer på at Riksarkivet meiner at dette er fellesskapets eigedom og skal takast vare på. Dei må gå i seg sjølve og tenka på etikken også.

Han synest og det er leit at det er seks år sidan dette blei oppdaga, og at det enno ikkje er fiksa opp i.

– Men når statlege etatar trenerer dette med faglege grunngivingar, viser det korfor det tek så lang tid.

Høgre-politikar seier ja til arkivering

Høyre-kollega Hårek Elvenes meiner derimot at det kan vera gode grunnar for at Riksarkivet skal lagra slike DNA-profilar.

Hårek Elvenes (H) Foto: Høyre

– Men det skal ikkje vera søkbart. Det bør kunne bli lagra hos Riksarkivet av omsyn om saka blir teken opp igjen, rettshistorie og teknologiutvikling.

Elvenes meiner at politikarane bør sjå på regelverket rundt heile problemstillinga.

Politiet vil ha sletting

Kripos er klare på at DNA-profilane skal bli sletta.

– Me meiner at slike profilar må slettast for å halda på tilliten hos folk. Det er eit veldig viktig verkemiddel i nokre alvorlege saker, og det vil vera veldig uheldig for oss om folk ikkje kan stola på at DNA-profilane blir handsama slik lova krev, seier personvernrådgivar Mari Hersoug Nedberg i Kripos.

Dette er DNA Ekspandér faktaboks Biologiske spor av biologisk materiale avsatt på en overflate - for eksempel blod, spytt, sædvæske, hud- eller epitelceller.

Ved å analysere materialet kan man få fram en DNA-profil, unik for hvert enkelt menneske, som blant annet kan brukes i etterforsking av straffesaker.

DNA-analyser i straffesaker er del av et større arbeid som også inkluderer beskrivelse av spormaterialet, forundersøkelser, sikring av prøver og til slutt en eventuell identifisering. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Dette er ein referanseprofil Ekspandér faktaboks Ein referanseprofil er ein DNA-profil som ein person frivillig har gitt frå seg for å hjelpa politiet i kriminalsaker. Det er ikkje snakk om DNA-profilar til personar som er mistenkte. Den DNA-profilen kan berre brukast i den enkelte sak som personen sjølve har gitt samtykke til. Kjelde: Kripos

Folkehelseinstituttet, som tidlegare kjempa hardt mot Datatilsynets vedtak om sletting, seier dei har stoppa å slette fordi dei ventar på ei juridisk avklaring. Til no er berre 400 av fleire tusen såkalla referanseprofilar sletta.

Datatilsynet har sagt til NRK at dei vil kontakta departementet for å få slutt på striden mellom tilsynet og Riksarkivet.

Justisdepartementet ønsker ikkje å kommentera saka enno, men seier at dei ventar på brevet frå Datatilsynet.

Riksarkivet har nekta å svara på NRKs spørsmål om denne saka. Dei seier de ikkje vil kommentera før saka er ferdig avgjort.