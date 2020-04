Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg synest det var stressande og mykje folk, seier Julie Marie Wahl.

NRK kjem i prat med ho når ho stoppar opp for å ta bilete av køen utanfor Vinmonopolet på Colosseum på Majorstua i Oslo.

– Bestemora mi døydde av koronaviruset for to veker sidan, eg har ikkje handla så mykje sidan då, seier ho.

Wahl ber på to posar med panteflasker.

– Eg hadde tenkt å pante dei, men eg droppa det sidan det var så mange folk her.

KASSA: Dagleg leiar i Meny Colosseum i Oslo beskriv påskeaftan som ein utfordrande dag, men at dei god kontroll på at kundane held avstand. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Kø og vektarar

Køen utanfor kjøpesenteret er lang sidan Vinmonopolet har innført ei øvre grense på tretten personar i butikken om gongen.

Folka i køen held ein god meters avstand. Men, ved inngangen til kjøpesenteret er det tidvis trongt om plassen.

På Meny i etasjen under er det fleire folk som handlar.

INNGANGEN: Ved grønnsakshyllene ved inngangen til butikken vart det tidvis trongt då NRK besøkte butikken laurdag. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Wahl synest det vart for trongt og vanskeleg å halde avstand til andre.

– Eg synest det var stressande og mykje folk, spesielt mange gamle folk, seier Wahl.

– Først prøvde eg å gå store sirklar rundt folk inne på butikken, men eg enda opp med å berre ta med ein pakke frosne bringebær og ingenting av det eg skulle ha.

Ho bestemte seg meg for å kome tilbake når der var færre folk.

– Då eg såg kor mange folk det var her bestemte eg meg for å lage middag av det eg har heime, seier Wahl.

– Ein vanskeleg dag

Dagleg leiar ved Meny på Colosseum senter, Ronny Kvammen fortel at påskeaftan er særleg utfordrande på grunn av kortare opningstider og fleire personar som handlar.

Han meiner dei etter forholda har hatt god kontroll på trengselen i butikken.

– Vi hadde vektarar som stod ved inngangen som ut frå kvar butikk-kvadratmeter hadde kontroll på kor mange kundar som var inne i butikken, seier han.

Kvammen fortel at kundane stort sett haldt god avstand inne i butikken.

– Men eg ser at det er nokon område i butikken kor kundane samlar seg i større grad. Då kan det virke som om det er litt trongare i butikken enn det er, seier han.

TRONGT ENKELTE STADAR: Dagleg leiar ved Meny på Colosseum senter, Ronny Kvammen fortel at kundane samla seg tettare enkelte stadar i butikken. Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

Matvarebutikken stengde klokka 16.00 på laurdag i staden for klokka 22.00.

Det gjorde at fleire kundar kom på same tid, fortel Kvammen.



– I dag måtte vi stengje klokka fire. Det gjorde det til ein vanskeleg dag, men dei fleste av kundane var flinke til å vise omsyn og halde avstand, men det er sjølvsagt nokon som kunne vist litt meir omsyn, seier Kvammen.

– Korleis vil de jobbe for å hindre trengsel på dei stadane kor det samlar seg fleire kundar i framtida?



– I dag er ein spesiell dag. Dette vil løyse seg sjølv når vi går tilbake til normale opningstider og bli mykje betre til veka, seier Kvammen.

Han understrekar at mange av kundane har vore flinke og tatt påskehandelen tidleg i år.

– Plutseleg veldig personleg

Julie Marie Wahl fortel at ho alltid har tatt påboda og råda frå myndigheitene alvorleg.

Etter at mormora brått døydde byrja ho å bli frustrert over dei som ikkje gjer det same.

– Det vart plutseleg veldig personleg, meir sårande og frustrerande.

Mormora til Wahl vart 87 år. Familien ønskjer ikkje at NRK skal bruke namnet og bilete av mormora i denne saka.

Barnebarnet fortel historia hennar slik at fleire skal forstå viktigheita av å følgje reglane og at ein raskt kan bli alvorleg sjuk.

– Mormor følte seg aldri skikkeleg sjuk, ho var kald og frosen og litt tungpusten, og sliten, men ho ville ikkje ein gong ha ein paracet, seier Wahl.

Ho minner om at sjukdommen kan ramme alle og at fleire yngre og middelaldrande har vore til intensivbehandling for koronavirus.

– Dei middelaldrande som ønskjer mindre strenge tiltak og som heller vil isolere dei som er eldre og sjuke må hugse at vi og beskyttar dei med å ha «lockdown», seier Wahl og følgjer opp:

– Du kan framleis bli alvorleg sjuk om du er yngre enn dei som vert rekna som ein del av risikogruppa.