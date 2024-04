Mandag kveld ble en 18 år gammel mann skutt på uteområdet til en barnehage på Holmlia. Politiet etterforsker det som et drapsforsøk.

Tirsdag morgen er barnehagens uteområde sperret av fordi politiet søker etter spor.

Både krimteknikere og hundepatruljer søker i lekeområdet til barna og området rundt.

Gjerningspersonen er fortsatt på frifot.

NRKs reporter på stedet har pratet med flere foreldre med barn i barnehagen. Ingen ønsker å stå fram med navn.

– Det oppleves veldig skummelt, spesielt for barna våre som går her, sier en far.

Forelderen håper de slipper flere slike hendelser i området.

– Heldigvis har det ikke skjedd noe mye mer. Det er skummelt og jeg håper ikke dette skjer igjen, hvert fall på sånne områder. Håper de holder seg langt unna, sier han.

Dette synet møtte foreldrene som skulle levere barna i barnehagen tirsdag. Politiet gjør stadig undersøkelser på åstedet. Foto: Bård Nafstad / NRK

En annen forelder beskriver området som rolig.

– Dette er veldig overraskende. Jeg vet det skjer mye på Holmlia, men her pleide det å være rolig. At sånt skjer er veldig sjokkerende, sier forelderen.

På tross av hendelsen holder barnehagen åpent som normalt, men personalet kan svare på spørsmål fra foreldrene og barna om de har behov for det.

Etterforskes som drapsforsøk

Den unge mannen som ble skutt er ikke lenger alvorlig skadd, men saken etterforskes likevel som drapsforsøk.

– Det betyr at vi setter betydelige ressurser inn for å kartlegge hendelsesforløpet. Dette er en alvorlig straffesak, sier politiadvokat Benedicte Malling.

Mannen som ble skutt er ikke avhørt, men har vært i samtale med politiet. Malling opplyser at de planlegger flere avhør med vitner tirsdag.

Politiet er også på plass på barnehagens lekeområdet med krimteknikere, tirsdag morgen.

SPOR: Krimteknikere har tirsdag morgen søkt etter spor rundt barnehagen. Ingen drapsvåpen er funnet. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi jobber med krimteknikere, som er ute etter å sikre alle sporene vi kan på stedet der dette skal ha skjedd. Vi jobber også med å beslaglegge gjenstander, som kan ha relevans for videre etterforskning, sier Malling.

Flere gjenstander fra åstedet er allerede beslaglagt.

– Men vi har ikke funnet noe våpen, sier hun.

Politiet forsøker også å hente inn videoovervåkning fra område og skal gjennomføre en rundspørring i nabolaget.

VITNER: Politiet leter fortsatt etter vitner som har vært i området natt til tirsdag. Foto: Bård Nafstad / NRK

Gjerningsperson på frifot

Politiet avsluttet det aktive søket etter gjerningspersoner i løpet av natten. Tirsdag formiddag har politiet fortsatt ikke pågrepet noen.

– Vi har ingen konkrete mistenkte per nå, sier Malling.

Politiet etterspør derfor tips fra publikum som har vært i område natt til tirsdag. Meldingen om skytingen kom mandag klokken 21.16.

– Foreløpig har vi ikke fått tilstrekkelig med svar fra undersøkelsene og vitneavhørene. Vi håper å finne spor som vil bringe oss nærmere en forklaring på hva som har skjedd, sier politiadvokaten.

De ønsker ikke å bekrefte om 18-åringen er en kjenning av politiet.