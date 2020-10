Jan Bøhler melder overgang til Senterpartiet

Sp-leder Trygve Slagsvold og Jan Bøhler ankommer Grorud flerbrukshall hvor Bøhler ble presentert som førstekandidat til Oslo Senterparti. Foto: Berit Roald / NTB

Arbeiderpartiveteran Jan Bøhler melder overgang fra Oslo Arbeiderparti til Oslo Senterparti. Han bytter også stortingsgruppe til Senterpartiet.

Bøhler skriver på Facebook torsdag morgen at han har sagt ja til førsteplassen på Oslo Sps stortingsliste i 2021.

– Jeg har snakket mye med Trygve Slagsvold Vedum og Bjørg Sandkjær, som er leder i Oslo Sp, og deres nominasjonskomite om dette i det siste. De ønsker å støtte den ombudsrollen som jeg står for som politiker. Jeg har derfor sagt ja til å bli foreslått på førsteplass på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år, skriver Bøhler.

Vedum: Jan er nær folk

På en pressekonferanse klokken 11 ble Bøhler presentert som Oslo Sps førstekandidat.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum skrøt av Bøhler sin evne til å være nær folk.

– Det som har vært noe av det fineste med å jobbe med Jan, jeg har jo kjent Jan nå siden 2005, det er evnen til å være nær folk i praksis. Deler av Oslo har store utfordringer med kriminalitet blant unge. Jan kjenner folka på begge sider. Vi deler synet på at politikere skal løfte vanlige arbeidsfolk, i sum kan vi bli et sterkt lag, både for landet vårt og for Oslo, sier Vedum.

Bøhler: Senterpartiet tok kontakt

Bøhler forteller at mange har kontaktet han etter at han i sommer ga beskjed om at han ikke ville ta gjenvalg til Stortinget.

– Mange har støttet og kontaktet meg for å få meg til å fortsette. De ville ha med en som bor der de lever, særlig her i Oslo Øst. Senterpartiet meldte positiv interesse da jeg sa at partiene må vektlegge kontakten ute med folk. Senterpartiet tok kontakt og var veldig positive til den tankegangen, sier han.

Bøhler sier han vil skilles som venner med sine gamle partifeller, til tross for at flere har kommet med kraftig kritikk mot beslutningen.

– Du kalles den største svikeren i politikken, hva sier du til det?

– Jeg har ikke lest det. Jeg hadde håpet at vi kunne skilles som venner og vise gode menneskelige egenskaper. Jeg har gjort det beste for Ap siden 1984, svarte Bøhler.

Borch: – Gledelig nyhet

Senterpartiets Sandra Borch ønsker Jan Bøhler velkommen til partiet. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Sp-topp Sandra Borch er glad for å få Bøhler med på laget.

– Jeg må si at jeg ønsker Jan Bøhler med på Sp-laget. Jeg synes dette er en gledelig nyhet. Jeg tror Bøhler kommer til å styrke både Sp og Oslo Sp. Han en viktig og tydelig stemme i mange saker, men kanskje særlig innenfor integrering og kriminalitetsbekjempelse, sier Borch.

Borch tror Oslo Sp og Jan Bøhler kan klare å få nok stemmer til å komme inn på Stortinget.

– Det er absolutt en styrke at han blir frontfigur i Oslo Sp, men også det laget som skal jobbe sammen der. Dette blir artig, og jeg tror flere ønsker å samarbeide med Jan. Han er en dyktig og flink politiker. Bøhler kommer til å trives godt i Sp, og Sp kommer til å trives godt med å ha Jan Bøhler rundt oss. Det ser jeg bare frem til, sier Borch

Ved forrige stortingsvalg fikk Senterpartiet 7778 stemmer i Oslo, noe som utgjorde 2,1 prosent av alle stemmene i hovedstaden. For at Senterpartiet skal klare å få et mandat i Oslo må de greie å sanke 12678 stemmer, altså 4900 flere stemmer enn ved forrige stortingsvalg.

Grodruddalspatriot

I sommer kunngjorde Bøhler at han ikke kom til å stille til gjenvalg til Stortinget for Oslo Arbeiderparti etter fire perioder.

Bøhler var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 2002-2013, leder i Oslo Arbeiderparti 2004–2016 og innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005.

Han er vokst opp på Kalbakken i Groruddalen, Øst Oslo og jobber mye for å sette søkelyset på utfordringene i området. Han ga nylig ut boken «Østkantfolk» og har bidratt med egne låter og musikkvideoer for å rette fokus på ungdom og utfordringer i samfunnet.