Arbeiderparti-veteran Jan Bøhler har sagt ja til å stille på stortingslista til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år. Det har fått beskyldningene og ukvemsordene til å hagle fra sentrale medlemmer i Arbeiderpartiet.

SKUFFET: Andreas Halse i Oslo Ap er skuffet over tidligere partifelle Jan Bæhler. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

En av disse er Andreas Halse som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.

– Jeg er både dypt skuffet og sjokkert over at han velger å svikte oss etter så mange år i tillitsverv i Oslo Ap. Han har vært med over 30 år i betrodde posisjoner, så forlater han oss nå. Det er både skuffende og sjokkerende, sier Halse til NRK.

Han er ikke den eneste.

Thorbjørn Berntsen: – Driter i eget reir

Thorbjørn Berntsen har fartstid som både statsråd og stortingsrepresentant for Ap og Oslo Ap. Han er blant dem som tar et nådeløst oppgjør med Bøhler.

AP-veteran Torbjørn Berntsen er ikke nådig mot sin tidligere partikollega. Han kaller Bøhlers overgang til Senterpartiet for et svik. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er et rent svik fra Bøhler. Men jeg er ikke overrasket. Jeg har kjent ham i mange år, men nå driter han i eget reir. For Bøhler handler det tydeligvis ikke om politikk lenger, men egen posisjon, sier Berntsen til NRK.

Han mener Bøhler er utakknemlig etter å ha hatt en rekke sentrale posisjoner i partiet gjennom en årrekke.

– Nå gjør han et siste desperat forsøk, i en alder av 68 år, et forsøk på sikre seg plass på Stortinget enda en periode. Han burde kjenne sin besøkelsestid. Han er desperat og selvopptatt, og stadig mer opptatt av seg selv, ikke politikken, sier Berntsen før han avslutter:

– Han har drevet med mye rart de siste årene, og virker til tider mer opptatt av å vise overarmene sine enn å drive politikk.

«Den største svikeren»

Steinar Saghaug har hatt en rekke verv i Arbeiderpartiet. Han sier Jan Bøhler ikke lenger er hans venn. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Steinar Saghaug, tidligere gruppesekretær, nestleder og sekretariatsleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, samt byråd og bystyremedlem for Ap i Oslo i en årrekke, går enda hardere til verks.

I en post på Facebook skriver han:

«Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet. Jeg stilte opp for at han skulle bli renominert fra Groruddalen som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo – han har sviktet og ført meg og alle andre som stilte opp for han – bak lyset – mer enn noen annen har gjort i hele mitt liv! Seinest i natt sendte han meg en melding – uten å fortelle meg at han melder seg ut av Arbeiderpartiet og går inn i Sp -undertegnet som min venn – jeg har ikke ord og han er IKKE min venn lenger! Jan Bøhler har fått alle de høye tillitsverv noen kan få i Arbeiderpartiet, men helt personlige ambisjoner settes over fellesskapets interesser! Jeg ville aldri kjøpe en bruktsykkel en gang av denne mannen!»

Jan Bøhler, den største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet. ... Publisert av Steinar Saghaug Torsdag 1. oktober 2020

Lederen i Oslo Ap er skuffet

Frode Jacobsen, lederen i Oslo Ap, er også skuffet over at Bøhler melder overgang.

– Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han har hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større en deg selv, skriver han i en melding.

Partileder Jonas Gahr Støre i Ap har sendt følgende sms:

«Vi har visst en stund at Jan ikke tar gjenvalg for Oslo Arbeiderparti, men det er synd at han melder seg ut av partiet når det fortsatt er ett år igjen av stortingsperioden. Det er vanskelig å se at Senterpartiet har bedre løsninger for Oslo, som Jan representerer. (...)»

Reagerer på beskyldninger om renkespill

Bøhler kunngjorde tidligere i år at han ikke ville ta renominasjon til Stortinget før valget neste år. Den gang begrunnet han avgjørelsen med at han følte seg utsatt for renkespill fra anonyme person i Oslo Ap.

Det får Halse til å reagere nå.

– Jeg oppfatter at det bare var en unnskyldning for å gjøre det han nå har gjort. Det har aldri vært noen dokumentasjon eller noen som har klart å vise at det har vært renkespill, og det høres mer og mer ut som det er Jan som har satt dette i scene for å prøve å fremstå best mulig, sier Halse før han avslutter:

– Det var synd at det var sånn hans avslutning på den politiske karrieren i Oslo Ap blir. Det er ganske uverdig.

Etter intervjuet med NRK har Halse twitret at han angrer på noen av de krasse karakteristikkene han har kommet med mot Bøhler, men at han fortsatt er skuffet.

Bøhler har byttet stortingsgruppe og representerer nå Senterpartiet på Stortinget ut stortingsperioden.