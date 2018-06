Israels ambassadør: – Vi skyter overhodet ikke for å drepe

– Vi skyter overhodet ikke mennesker for å drepe. Vi skyter med skarpt utelukkende som en siste utvei, sier Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz til NRK.

Ambassadøren har takket ja til å stille opp i et eksklusivt intervju om konflikten mellom Israel og Palestina som har eskalert etter måneder med demonstrasjoner.

– Vi har et stridsmiljø som er veldig spesielt. De palestinske demonstrantene er en blanding av væpnede stridende som ofte skyter ubevæpnede folk foran seg, sier Schutz.

Så viser NRK han en film.

Israels ambassadør til Norge, Raphael Schutz svarer på kritikk om grenseprotestene i Gaza Du trenger javascript for å se video.

– Situasjonsbildet i strid kan være uklart

Filmen viser en palestinsk tenåringsgutt som løper.

Hendene hans er tomme i det han spurter langs grensen sammen med noen venner. De protesterer mot den israelske blokaden av Gaza.

Han har ryggen til en israelsk skarpskyter.

Et skudd høres og gutten faller død til bakken.

– Hvordan rettferdiggjør du slike drap?

– Jeg sier ikke at det ikke finnes unntak. Jeg mener helt klart at alle slike saker må etterforskes grundig. Og det gjør Israel, svarer Schutz alvorlig.

SKUTT BAKFRA: En palestinsk tenåringsgutt prøver å løpe, men blir skutt av en israelsk skarpskytter bakfra.

– Styrkene deres har skutt mot journalister, hjelpearbeidere, kvinner og barn. Hvorfor angriper israelske soldater folk som ikke utgjør noen sikkerhetstrussel?

– Dette er en generalisering jeg ikke godtar.

NRKs journalist viser til omfattende bildebevis av journalister skutt ikledd pressevest, og drepte leger i hvite frakker.

DREPT PRESSE: Den israelske ambassadøren i Norge forsvarer de drapene på journalister og leger med at Hamas har brukt presse- og hjelpearbeidervester.

DREPER HJELPEARBEIDERE: I noen tilfeller har Hamas brukt presse- og hjelpearbeidervester, hevder Raphael Schutz.

– Jeg skal prøve å gi deg et fullstendige svar. Vi vet om tilfeller der Hamas har brukt presse- og hjelpearbeidervester. De har en slags dobbeltrolle på stedet. Og la meg gjenta at noen ganger kan situasjonsbildet i strid være uklart, sier Schutz.

– Unge soldater med høyt adrenalinsnivå

Ambassadøren vises en mobilvideo filmet av israelske soldater. De snakker om hvem de skal sikte på. Et skudd høres og en person faller.

SER FILM AV EGNE SOLDATER: Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, kommenterer Israelske styrkers oppførsel. Foto: Tore Linvollen

Soldatene jubler. Personen var en palestinsk demonstrant.

En israelsk soldat skriker «For en video! Forbanna horesønn ...»

– Hva er din kommentar til dette?

– Dette er en stridssituasjon. Det dreier seg om unge soldater med høyt adrenalinnivå, i strid. Om de ikke ter seg helt i tråd med strenge retningslinjer, de hever stemmen og lar adrenalinet få utløp, er det kanskje ikke så pent – men det er ikke noen krigsforbrytelse, sier ambassadøren.

Avviser FNs fordømmelse

Blod, tårer og røyk. Sykehus og soldater.

DET EKSPLODERER: En eksplosjon kan ses over himmelen til Gaza-by etter et israelsk luftangrep 18. juni. Foto: Mahmud Hams / AFP

Hver dag renner det inn nye bilder fra de ukentlige demonstrasjonene i Gaza.

Det lille landområde med to millioner innbyggere, som ofte blir kalt verdens største friluftsfengsel.

Demonstrasjonene har fått navnet «Den store returmarsjen», og er organisert av palestinere som krever å få returnere til sine hjemsteder, og vil bryte den israelske blokaden av Gazastripen.

I SORG: Det er gått to dager siden denne 24-åringen ble drept etter protester i Gaza på grensen til Israel. Broren sørger her på al-Shifa sykehuset i Gaza 18. juni. Foto: Mahmud Hams / AFP

Israel hevder at Hamas bruker demonstrasjonene som en forkledning for å gjennomføre angrep.

Palestinerne på sin side hevder at demonstrasjonene er ment som en fredelig protest.

Det er blitt brukt tåregass og skarpt mot demonstrantene.

– Hvorfor får ikke folket i Gaza frihet?

– Etter at vi trakk oss ut i 2005, og det er viktig å påpeke at vi ikke lenger har styrker i Gaza, bestemte folk der at i stedet for å gjenreise samfunnet sitt, ville de gå inn for å ødelegge Israel ved å velge Hamas til å styre, sier Schutz.

FORSVARER: Ambassadør Raphael Schutz mener de unge israelske soldatenes kommentarer etter å ha drept palestinere, ikke kan regnes som noen krigsforbrytelse. Foto: Tore Linvollen

– Så dere straffer dem for å ha valgt Hamas?

– Vi straffer ikke Gaza. Vi prøver å avhjelpe situasjonen der. Tidvis slipper vi forsyninger av for eksempel sement inn til Gaza. Men Hamas bruker det ikke til å bygge sykehus og barnehager, men til å bygge angrepstunneler inn i Israel, sier Schutz.

Israel har bygget hundrevis av nye, og ifølge FN ulovlige, bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, til tross for at det er Palestinsk område.

De nye bosettingene huser nærmere 600 000 mennesker.

– Hvorfor tar dere palestinsk land ulovlig?

– For det første er lovligheten omdiskutert.

– FN har fordømt praksisen?

– Ja, det har de. I FN er de ikke-demokratiske statene i flertall.

– Så du avviser FNs fordømmelse?

– Ja.

HEISER FLAGG: Israelske bosettere heiser israelske flagg på hustakene i nærheten av Betlehem. Foto: Menahem Kahana / AFP

– Israels egen høyesterett avgjorde i 2005 at Vestbredden er «okkuperte og i krigstilstand», Det er deres egen høyesterett. Avviser du den kjennelsen også?

– Vel, til tider råder det meningsforskjeller mellom de ulike statsmaktene i Israel. Samtidig tillater den samme høyesteretten bosettingsaktiviteten å fortsette, sier ambassadøren.

– Hva skal til for å få på plass en tostatsløsning?

– Vi vil høre fra palestinerne, og det internasjonale samfunn at de aksepterer Israel som jødenes nasjonalstat.

– Så om palestinerne går sammen og anerkjenner Israel, får de sitt eget land?

Israels ambassadør nikker.

– Det tror jeg. De har rett til det, også moralsk. Jeg mener også at det er i Israels interesse.