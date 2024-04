Østlendingen: Boligpartner slår seg selv konkurs

Et av landets største husleverandører, Boligpartner, slår seg selv konkurs, skriver Østlendingen.

Selskapet omsatte for over 1 milliard kroner i 2022, men har den siste tiden slitt økonomisk på grunn av et krevende nyboligmarked.

I forrige uke ble det varslet full stans ved alle selskapets byggeplasser.