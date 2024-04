Sandra Borch skal skrive ny masteroppgåve

Tidlegare statsråd Sandra Borch (Sp) skal skrive ny masteroppgåve, skriv Nordlys.

Borch gjekk tidlegare i år av som minister fordi det blei avdekt plagiat i masteroppgåva hennar. Ho mista også mastergraden sin.

Men no seier ho at ho vil skrive ny masteroppgåve, og at ho truleg vil handle om noko innan forvaltningsrett.