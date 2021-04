IS-ledere arrestert i Al Hol-leiren

Flere IS-medlemmer skal ha sneket seg inn i leiren som sivile. Der inne skal de ifølge de kurdiske selvstyremyndighetene ha organisert seg og forsøkt å bygge opp terrororganisasjonen på nytt.

IS skal også ha gjennomført flere likvideringer inne i leiren.

Siamend Ali er talsperson for de militære styrkene til de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria.

– På under et år har det skjedd 47 drap i leiren. Det har skapt frykt blant folk som bor der og hjelpeorganisasjonene som jobber der, sier medieansvarlig for de kurdiske styrkene Siamend Ali på telefon til NRK.

Talspersonen mener terrorgruppa IS har forsøkte å bygge seg opp igjen inne i leiren. De skal ha utnyttet den mangelfulle kontrollen og brukt leiren som et lærersted. IS skal blant annet i all hemmelighet ha startet en shariaskole for barn.

Det bor i dag over 60.000 mennesker i Al Hol-leiren nordøst i Syria. De fleste var tidligere innbyggere i det såkalte IS-kalifatet og har vært der siden starten av 2019 da terrorgruppa IS ble nedkjempet i byen Baghouz.

Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

– Al Hol-leiren ble opprettet i løpet av veldig kort tid. Særlig etter at Baghouz falt i det siste slaget mot IS. Da kom det en stor bølge av folk som overgav seg selv til de kurdiske styrkene, forteller Ali.

Han sier infrastrukturen i leiren da ikke var klar, og at registreringen av dem som kom ble mangelfull. Derfor har de nå gjennomført en aksjon for å få bedre oversikt over hvem som er i leiren.

Leiren er delt inn i flere seksjoner. I de fleste bor det IS-familier fra Syria og Irak, mens en seksjon er for tidligere IS-medlemmer fra andre land.

– Avdekket sovende IS-celler

Soldatene til de kurdiske selvstyremyndighetene gjør seg klare til operasjonen i Al Hol-leiren. Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

28. mars startet rundt 5000 soldater fra de forskjellige grener til de kurdiske selvstyremyndighetene og lokalt politi en fem dager lang operasjon i de delene av leiren der det bor syrere og irakere.

– Vi klarte å arrestere 125 personer som var tilknyttet IS. De gjennomførte terroroperasjoner og drap i leiren. Blant disse var 25 ledere, sier Siamend Ali til NRK.

Han forteller at de blant annet skal ha arrestert IS sin nestleder i leiren, som hadde ansvaret for det som skjedde og en shariadommer.

Selvstyremyndighetene gjennomførte også en slags folketelling for å registrere alle personene i leiren, blant annet med fingeravtrykk og øyeskanning.

Fant militært utstyr og tunneler

Soldatene fant flere korte tunneler i leiren. Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

De kurdiske styrkene mener de har avdekket flere sovende IS-celler. I aksjonen fant de blant annet elektronisk utstyr som kan brukes til å lage bomber.

Talspersonen forteller NRK at de beslagla en del militært utstyr da de gjennomsøkte teltene i leiren.

– IS hadde planer for sine operasjoner og for å gjennomføre det så trengte de materiale og utstyr.

– Våre styrker har klart å beslaglegge miner, utstyr for å lage miner, kniver, datamaskiner, og moderne telefoner, alt som de brukte til å kommunisere med folk utenfor leirene, sier Ali.

Datamaskinene undersøkes nå for forsøke å knekke kodene for å se hva de inneholder. De fant også hull i bakken og korte tunneler.

Fant tre lik i tunnelene

Teltene i leiren ble gjennomsøkt av soldater og lokalt politi. Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

– Foreløpig driver vi og undersøker hva disse tullene brukes til, sier talspersonen.

Soldaten har funnet tre døde personer i disse hullene.

– Når de drepte noen gjemte de dem og de ble kastet i kloakken, sier Ali.

De kurdiske styrkene planlegger også en lignende aksjon i den delen av leiren der det bor utlendinger. Det skal være tidligere IS-medlemmer fra 57 land representert i leiren. De fleste er kvinner og barn.

– Det var en egen operasjon som var rettet mot utlendinger. Vi kommer til å fortelle om resultatene de kommende dagene.

– Faren er ikke over

Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

Siamend Ali sier dette bare er en begynnelse og at terrorgruppa IS er veldig flinke til å manipulere folk.

– Det er utrolig mange barn som befinner seg i Al Hol-leiren. IS utnyttet situasjonen og det at det ikke var mulig å ha full kontroll over leiren. De opprettet shariaskoler i leirene i all hemmelighet, sier Ali.

– Målet deres er å skape en ny generasjon med ytterliggående ideologi.

– Flere ganger har vi bedt folk fra andre land om å ta hjem sine statsborgere som befinner seg i Al Hol og straffe dem i sitt opprinnelige hjemland, sier talspersonen til NRK.

Foto: Lokalt politi nordøst i Syria

Ber om hjelp

I en pressemelding om operasjonene ber de kurdiske selvstyremyndigheten om hjelp fra det internasjonale samfunnet.

«Selv om vi har arrestert mange av de sovende cellene til IS i leiren, blant dem flere av lederne, er ikke faren i Al Hol over ennå og den vil fortsatt være der lenge», skriver de.

«Det er viktig at det internasjonale samfunnet innser at Al Hol er et internasjonalt problem og vi må finne løsninger der landene henter sine innbyggere fra Al Hol til sine hjemland.»

Selvstyremyndighetene mener de ikke vil klare å opprettholde et sikkert og stabilt miljø i leiren, som de omtaler som den største og farligste i verden, uten internasjonal støtte.

«Terrorideologien lever fortsatt og fortsetter særlig rettet mot barn som blir fratatt deres uskyld, dette kan være veldig farlig. En fare som truer hele verden på lang og kort sikt.»

«Det er de som kan bli indoktrinert av terrorideologien som IS forsøker å spre blant barn og sivile.»