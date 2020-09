Barn forsøkt smuglet ut av leiren Al Hol: – Åpne luka, de blir kvalt der inne

– Åpne luka, folk er i ferd med å bli kvalt der inne, sier den kvinnelige soldaten til sjåføren av tankbilen.

Dunkelyder og barnegråt høres inne fra tanken. Til slutt blir luka slått opp med en hammer.

– Hva har du gjort, sier soldaten mens hun henvender seg til sjåføren av bilen.

En gutt blir løftet ut av tankbilen av en soldat i Al Hol-leiren. Han er delvis bevisstløs. Foto: NRK

En etter en blir slappe barnekropper løftet ut av en liten luke i tankbilen. Kjøretøyet brukes vanligvis til å frakte vann til den beryktede leiren, men nå er tanken full av mennesker og plastsekker.

Denne uka fikk NRK tilgang til den sterke videoen, som viser hvordan omtåkede og til dels sovende og gråtende barn blir løftet ut av tankbilen.

Barna blir lagt i en ring på bakken. Ifølge en lokal kilde fikk barna sovemedisin før smuglingsforsøket. Foto: NRK

– Hell vann på dem, sier en av soldatene i videoen. De legger barna i en sirkel på bakken og stryker vann over ansiktene deres.

Barna skal ha fått sovemedisiner

Når tanken er tom ligger seks barn på bakken. Fem IS-kvinner kledd i nikab sitter ved siden av dem.

I videoen forteller kvinnene at de kommer fra Irak.

– Min familie har organisert dette, sier en av kvinnene om smuglingen.

Sjåføren (i blå skjorte) blir forhørt av en kurdisk soldat. Foto: NRK

Nå er sjåføren mistenkt for å stå bak smuglingsforsøket, som skal ha skjedd for en drøy måned siden. Det forteller en myndighetskilde nordøst i Syria til NRK.

Ifølge kilden hadde barna fått sovemedisiner før de ble lukket inne i tankbilen.

Flyktninghjelpen avviser arbeidsforhold

Nå skal sjåføren sitte i fengsel. Ifølge lokale myndigheter er mannen mistenkt for å være en del av et smuglernettverk på åtte til ni personer.

Mannen jobbet med å frakte vann til Al Hol-leiren. For å slippe inn i leiren kreves en spesiell tillatelse.

NRK har fått et bilde av denne tillatelsen. Der står det at mannen jobber for den norske organisasjonen NRC og et lokalt transportfirma.

Flyktninghjelpen heter Norwegian Refugee Council (NRC) på engelsk.

I denne tillatelsen står det at mannen jobber for organisasjonen NRC. NRC er en forkortelse for Norwegian Refugee Council, på norsk Flyktninghjelpen. Foto: Privat

Navnet på adgangstillatelsen samsvarer med navnet mannen oppgir i videoen.

I videoen blir mannen spurt om hvilket selskapet han jobber for. Da svarer mannen at han jobber for mange forskjellige selskap.

NRK har spurt Flyktninghjelpen om mannen har fraktet vann for dem de siste månedene, men organisasjonen avviser dette.

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Mads Nygård / NRK

Flyktninghjelpen har gått gjennom logger for de tre siste månedene, som ifølge dem viser at sjåføren ikke har levert vann for den norske organisasjonen, hverken direkte eller gjennom underleverandører.

– Menneskesmuglerne prøver seg stadig vekk, men vi har solide kontrollrutiner, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland til NRK.

NRK har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra det lokale fraktselskapet.

Rømmer i vanntanker

Rømninger og smugling er et stort problem i Al Hol-leiren, som huser 65.000 personer. De fleste er kvinner, og et ukjent antall av disse har vært en del av terrororganisasjonen IS.

Tre norske kvinner og tre barn er blant de internerte i leiren (se faktaboks).

NRK har nylig intervjuet etterretningen i leiren, som forteller at det daglig er ti rømningsforsøk fra Al Hol.

– Vi ser tilfeller av rømninger fra leiren gjennom smuglere som er i kontakt med eierne av tankbiler. Disse vanntankbilene tilhører organisasjonene som opererer i Al-Hol-leiren, sier en etterretningskilde i Al Hol.

Vedkommende ønsker ikke å bli navngitt, men sier at vaktholdet ikke er tilstrekkelig for «den største og farligste leiren» i regionen.

Allerede da NRK besøkte leiren for ett år siden, erklærte ekstreme IS-kvinner at de skulle lære barna sine opp i jihad.

Koster over 100.000 kroner

Ifølge den anerkjente Harvard-stipendiaten Vera Mironova er det ukentlig vellykkede smuglinger fra Al Hol.

Å bli smuglet i en vanntank skal koste rundt 14.000 dollar per familie eller rundt 120.000 norske kroner, ifølge Mironova. Denne metoden regner som farlig og ukomfortabel.

Utenrikspolitisk talsmann Abdulkarim Omar. Foto: Christine Svendsen / NRK

Nå forsøker lokale myndigheter å få kontroll over rømningene fra Al Hol. Det gjør det ved å flytte kvinner og barn til den langt mindre og bedre kontrollerte leiren Roj.

– Vi flytter folk for å begrense rømninger, som skjer stadig vekk, Abdulkarim Omar til NRK. Han er utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene.

– Vi kan rehabilitere dem og har bedre kontroll i Roj. Det er best for oss og best for dem, sier Omar til NRK.