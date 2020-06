Her får barn «militær trening» av IS-kvinner i Al Hol

Videoen viser smågutter som løper og kryper under en pinne, holdt av svartkledde kvinner som heier barna frem. Deretter hopper barna rundt i hvite plastsekker.

Det kunne minnet om en vanlig 17. mai-feiring med sekkeløp, hadde det ikke vært for premiene som ble delt ut i etterkant.

Da fikk barna medaljer formet som en håndgranat. På håndgranaten står det «bestått muaskar». Muaskar blir brukt om militære treningsleire på arabisk.

Bilde av medaljer laget av russisktalende IS-kvinner i leiren Al Hol. Medaljene er formet som håndgranater med teksten «bestått muaskar». Foto: Vera Mironova / Twitter

Videoen og bildet stammer fra leiren Al Hol, som ligger nordøst i Syria.

Leiren er en kombinert internerings- og flyktningleir. Den huser rundt 68.000 kvinner og barn. Mange av dem har levd i IS-kontrollert territorium.

Indoktrinering av barn

Ifølge Harvard-stipendiat Vera Mironova organiserte russisktalende kvinner konkurransen for barna og delte ut medaljer i etterkant. Hun har verifisert at bildet og videoen er tatt i Al Hol.

Mironova forteller at hendelsen skjedde i forbindelse med id, festen som markerer slutten på muslimenes fastemåned.

Stipendiat ved Harvard, Vera Mironova. Foto: Privat

– De prøver å leke at de er i kalifatet. Jeg tror ikke det bare handler om indoktrinering av barn, men at kvinnene vil forsikre seg om at det de lider for fortsatt er sant og eksisterer. Hvis de hadde akseptert at kalifatet er borte og at det var falskt fra første dag, så hadde det vært svært vanskelig for dem psykologisk, skriver Mironova til NRK.

Nylig fikk hun et bilde av et leketøy laget i Al Hol. Det var formet som et våpen brukt av snikskyttere.

Et lekevåpen der det står skrevet «emmigranten» og «laget i Al Hol». Foto: Vera Mironova / Twitter

– Den nye generasjonen blir farligere

Allerede da NRK besøkte leiren for ett år siden proklamerte ekstreme kvinner at de skulle lære opp sine barn i jihad.

Nå advarer de lokale selvstyremyndighetene om at situasjonen i Al Hol forverres.

– Hvis det fortsetter på denne måten vi får en ny generasjon med terrorister som er farligere enn dagens IS-terrorister, sier Abdulkarim Omar om de 43.000 barna som bor i leiren. 7000 av dem er utlendinger fra Europa og andre deler av verden.

Abdulkarim Omar, talsperson for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria. Foto: Christine Svendsen / NRK

Omar er utenrikspolitisk talsmann for selvstyremyndighetene nordøst i Syria. Myndighetene har ansvar for en rekke fengsler og leirer med flyktninger og IS-kvinner. Han forteller om en knallhard hverdag i Al Hol.

– Disse kvinnene har flyttet den såkalte staten sin inn i leiren. Det er daglig drap, intern justis, brenning av telt og trening i leiren, sier Omar til NRK.

I forrige uke ble det satt fyr på to telt i leiren.

Ifølge en russisktalende kvinne i leiren ble to kvinner skadet. Hun feiret brannene og sa at skadene var Guds hevn fordi den ene kvinnen dyrket flere guder. Det gjorde heller ikke noe at en europeisk kvinne ble skadet i brannen, siden hun hadde brutt fasten sammen med kurdiske soldater, beskriver stipendiaten Mironova overfor NRK.

Tidligere er det rapportert om at slike teltbranner er påsatt – for eksempel fordi en kvinne har snakket med en mann eller sluttet å bruke det heldekkende plagget nikab.

I grupper knyttet til Al Hol på den krypterte meldingstjenesten Telegram legges det jevnlig ut bilder av nedbrente telt.

– De er hevntørste

Det er en svært hard indre justis i leiren, spesielt blant de utenlandske kvinnene.

– Det sosiale presset i leiren er ekstremt. Jeg kjenner en kvinne som vil dø for kalifatet på sosiale medier, men når vi snakker privat tenker hun på hvordan hun skal få barnet sitt ut av leiren, skriver stipendiat Mironova til NRK.

De utenlandske kvinnene blir holdt i et eget område i leiren, som kalles for «annekset».

I denne delen av leiren skal noen av kvinnene fortsatt oppføre seg som om de er medlemmer av det religiøse politiet i IS, hisbah.

Ifølge en rapport fra tenketanken Washington Institute har kvinnene hatt hemmelige rettssaker og delt ut religiøse straffer i leiren.

I rapporten blir det også advart mot at de mest trofaste IS-kvinnene vil ha hevn i tankene den dagen de blir løslatt.

Det frykter også utenrikspolitisk talsmann, Abdulkarim Omar.

– I tillegg til ideologien og mentaliteten vil de være hevntørste. Hvis vi ikke klarer å finne en løsning for Al Hol står vi foran en tikkende bombe. Derfor må vi arbeide med disse leirene, spesielt barna. Vi trenger hjelp fra verdenssamfunnet, sier Omar til NRK.

En kvinne som kaller seg Um Aisha fører en svart, hanskekledd finger over halsen når hun kommer med sitt budskap. Videoen er fra i juni i fjor. Du trenger javascript for å se video. En kvinne som kaller seg Um Aisha fører en svart, hanskekledd finger over halsen når hun kommer med sitt budskap. Videoen er fra i juni i fjor.

Ni kvinner og barn med norsk tilknytning i leiren

Det er imidlertid svært få land som henter sine statsborgere ut fra leiren. Selvstyremyndighetene er heller ikke en anerkjent stat, noe som gjør straffeforfølging i området komplisert.

Det er fortsatt flere norske statsborgere i leiren. De to søstrene fra Bærum er i Al Hol med sine tre barn. En barnløs konvertitt fra Trøndelag er også der. Ingen har bedt om bistand fra norske myndigheter.

I tillegg er en russisk kvinne med tre barn født i Norge fortsatt i Al Hol.

Regjeringen hentet i januar ut en norsk 29-åring med to barn fra området.

Les bakgrunn: Dette er nordmennene som valgte krig og terror