USA-støttede styrker: Har frigjort siste IS-landsby i Syria

– Baghouz er fri, sier talsmann Mustafa Bali i den amerikansk-støttede kurdiske opprørsalliansen SDF.

Baghouz har blitt omtalt som den siste landsbyen som IS hadde kontroll over, og titusenvis av kvinner og barn har den siste tiden forlatt landsbyen. NRK har møtt en norsk-russisk IS-kvinne etter at hun dro fra Baghouz.

Det gule flagget til den kurdiske opprørsalliansen SDF vaier nå fra flere bygninger i den tidligere IS-landsbyen.

Store deler av Baghouz skal være bombet i stykker etter flere måneders kamper. Journalister ble lørdag tatt med inn i landsbyen. Der fant de personlige eiendeler fra IS-krigere, en haug med granater og bombevester for bruk til selvmordsaksjoner.

Blant ruinene ligger også istykkerrevne rester av det svarte IS-flagget, skriver nyhetsbyrået AP.

SDF sier nå at terrogruppa er bekjempet 100 % i Syria og at det betyr slutten på det såkalte «kalifatet».

Den dagen Baghouz ble frigjort, vil bli sett på som en symbolsk viktig dag i krigen mot terrorgruppa, skriver nyhetsbyrået AFP.

Soldater fra den amerikanskstøttede opprørsgruppen SDF i ruinene av Baghouz. Bildet er tatt 21. mars. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Trump gratulerte med seieren

Uttalelsen fra den kurdiske opprørsalliansen, kommer dagen etter at Forsvarsdepartementet i USA slo fast at terrororganisasjonen ikke lenger kontrollerer eget territorium i Syria.

Det var pressetalskvinne i Det hvite hus, Sarah Sanders, som fortalte om den siste utviklingen i Syria til journalister fredag morgen lokal tid.

Flere hadde møtt frem da Trump landet i Palm Springs i Florida fredag formiddag.

– Gratulerer, sa Trump. – Jeg tror det er på tide.

Donald Trump møter tilhengere da han ankom Palm Springs. Foto: Carolyn Kaster / AP

Ifølge Sanders er Donald Trump blitt fortløpende oppdatert om utviklingen de siste dagene av fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan. Hvis opplysningene er riktige skal alle IS-kontrollerte områder i Syria nå være gjenerobret. Det skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Terrorgruppen er riktignok ikke helt nedkjempet.

Inntill nylig pågikk det spredte kamper i området rundt landsbyen Baghouz. Ifølge nyhetsbyrået AFP, er det flere IS-krigere som har tilhold i Badia-ørkenen øst i Syria. Det skal også være såkalte «sovende celler» i Irak.

Det er ikke kjent om terrorgruppas antatte leder, Abu Bakr al-Baghdadi, fortsatt er i live og hvor han eventuelt oppholder seg.

Dette bildet er tatt 18. mars og viser artilleriangrep mot den IS-kontrollerte delen av Baghouz. Foto: Stringer . / REUTERS

Gjemmer seg i tunneler

Fredag sa en talsmann for opprørsalliansen SDF at terrorkrigere fortsatt gjemmer seg i tunneler like utenfor Baghouz.

Journalister fra nyhetsbyrået Ap, rapporterer lørdag at de hørte lyden av granatbeskytning og skuddsalver rett utenfor landsbyen.

.

Soldater fra den amerikanskstøttede militsgruppen SDF utenfor Baghouz. Bildet er tatt 20. mars. Foto: Rodi Said / REUTERS

Gjennom flere uker har IS holdt denne siste skansen. Terrorgruppen kontrollerte tidligere et område på størrelse med Storbritannia i Syria og Irak.

Talspersoner for den kurdiske og amerikanskstøttede militsgruppen Syrian Democratic Forces (SDF) uttalte fredag at de beveger seg sakte og forsiktig frem mot tunnelene. De har god tid. De hevder at IS-krigerne som skjuler seg der ikke har mat eller vann.