Mener det er fare for at norske fremmedkrigere går fri

I disse dager er kurdiske soldater i Syria i ferd med å erobre den siste skansen til terrororganisasjonen IS. Fra Baghouz, øst i Syria, strømmer ikke bare kvinner og barn, men også flere hundre IS-krigere. Krigere som kan ha gjort de mest grusomme krigsforbrytelser.

Nå foreslår både Norges justisminister Tor Mikkel Wara og den svenske regjeringen at det skal etableres en internasjonal straffedomstol for krigere som har kjempet for IS.

– Dette henger nok sammen med at man ikke ønsker å hente fremmedkrigerne hjem, sier jurist og universitetslektor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl, som også har skrevet bok om fremmedkrigere.

– Ingen internasjonal straffedomstol har tatt så mange før

Hun sier det hittil har vært lite internasjonal støtte for forslaget om å opprette en internasjonal domstol. I morgen skal Sveriges innenriksminister Mikael Damberg ta opp dette spørsmålet i møte med de andre ministrene i EU, skriver Aftonbladet.

Jurist og universitetslektor Sofie Høgestøl ved UiO. Foto: NRK

– Men en slik domstol er tidkrevende og dyrt. Jugoslaviadomstolen brukte 25 år på å straffeforfølge litt over 100 personer. Nå er det snakk om at 800 personer skal stilles for retten. Det gir jo en pekepinn på hvor mange år det ville ta. Ingen internasjonal straffedomstol har tatt så mange saker før, sier Høgestøl.

I tillegg har slike spesialdomstoler vist seg å være tungrodde og svært dyre i drift.

– Hver rettssak i Jugoslaviatribunalet kostet mellom 10 og 15 millioner dollar.

Hun tror heller ikke det er mulig å få krigerne stilt for domstolene i Syria.

– Det er lite som tyder på at syriske domstoler vil ha kapasitet til å stille flere hundre fremmedkrigere for retten.

Ifølge International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) var det flere enn 40.000 personer fra 80 forskjellige land som reiste til Syria og Irak for å kjempe sammen med IS i løpet av årene 2013 til 2018.

Mange av dem kan ha blitt drept, andre er allerede reist hjem igjen. Ingen har full oversikt over hvor mange det egentlig er snakk om.

Risikerer at norske går fri

Høgestøl skrev sin doktorgrad om internasjonale straffedomstoler, og sier de har pleid å gå etter dem som har vært mest ansvarlige i en konflikt. Dermed har bare rundt én prosent av de involverte blitt straffet.

De norske fremmedkrigerne har ikke hatt posisjoner i IS som gjør at det er aktuelt å stille dem for en slik rett, mener hun.

– Slik domstolene har vært hittil, vil det bety at de norske fremmedkrigerne ikke nødvendigvis blir straffet. Dermed må de uansett bringes til Norge hvis de skal bli straffet, konkluderer hun.

Fakta om IS Foto: MURAD SEZER / Reuters Ekspandér faktaboks * Den ytterliggående islamistgruppa IS («Islamsk stat») tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete. * IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003. * IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, mye ubebodde ørkenområder. * Gruppen sikret seg tilgang til store mengder våpen fra irakiske regjeringsstyrker og tok også kontroll over oljefelter og andre økonomisk og strategisk viktige ressurser. * IS har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakiske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria, men senere også fra Russland som gir flystøtte til syriske regjeringsstyrker. * Den irakiske byen Ramadi ble gjenerobret i desember 2015, og Mosul ble gjenerobret i juli i 2017. 5. oktober 2017 ble Hawija, den siste IS-bastionen i Irak, gjenerobret. * I Syria ble IS først drevet ut av grenseområdene mot Tyrkia av USA-støttede kurdiske opprørere. * Gruppen ble i 2017 nedkjempet i Hama-provinsen i Syria, og 17. oktober i fjor erklærte den amerikanskstøttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, SDF, seier i Raqqa, gruppens hovedsete. * IS ble stadig angrepet, og hadde til slutt bare et lite område sørøst i Syria der de ble fullstendig omringet av SDF og syriske regjeringsstyrker. * Militante islamistgrupper verden over sverget troskap til «IS-kalifatet» i dets velmaktsdager, men gruppen har kun anerkjent en brøkdel av dem. * IS har påtatt seg ansvaret for en rekke terroraksjoner i og utenfor Midtøsten. Kilde: NTB/NRK/2019

Risikerer IS-krigere på frifot

Høgestøl sier hun har forståelse for den amerikanske presidenten som har bedt europeiske land hente hjem 800 fremmedkrigere.

– I en ideell verden skulle vi ha stilt dem for retten der de er, men i krig finnes det få ideelle løsninger. Hvis man ikke henter fremmedkrigerne hjem nå, risikerer man at de kommer seg på frifot. De kan komme seg hjem på andre måter.

Norske myndigheter har gjort det klart at det ikke er aktuelt å reise til krigsområder for å hente hjem norske fremmedkrigere. Høgestøl er enig i at det er en oppgave som blir vanskelig for Norge å gjøre alene.

– Det man trenger nå er et internasjonalt samarbeid. Europeiske land må sette seg sammen og prøve å bli enige. Det å velge å ikke gjøre noe er også et valg, og hittil har de fleste landene i Europa vært avventende. Nå må man ta stilling til hva man skal gjøre, mener hun.

IS-kvinner utenfor Baghouz roper slagord og sier skoen de har er bedre enn fotografen fra det internasjonale nyhetsbyrået. Foto: AP

IS er like ulovlig for kvinner som for menn

I dag befinner det seg også flere tusen kvinner og barn i interneringsleirer i Syria. De kommer fra mange forskjellige land, også Norge. De kan ha mye de må stilles til ansvar for og her hjelper det ikke å si at «jeg var bare hjemme og passet på barn», sier Høgestøl.

Hun viser til at kvinne denne uka ble dømt for å ha deltatt i IS og for å ha støttet terrororganisasjonen økonomisk.

– Det er like ulovlig for kvinner som for menn å delta i IS.

Når det gjelder barn er juristen klinkende klar:

– Å bruke barnesoldater er en krigsforbrytelse, ansvaret ligger på de voksne. Internasjonal strafferett er veldig tydelig på at barn som blir brukt som barnesoldater er ofre, de skal rehabiliteres.