Opplysninger til NRK: Terrorsiktet hadde problemer med våpenet

Lørdag 25. juni gikk Zaniar Matapour til angrep på to utesteder i Oslo sentrum.

Matapour var bevæpnet med to gamle våpen: En maskinpistol av typen MP40 og en pistol. MP40 er en tysk maskinpistol blant annet kjent fra andre verdenskrig.

Nå får NRK opplyst fra flere kilder at Matapour hadde problemer med å håndtere maskinpistolen.

Han dro blant annet ikke ut foldestokken, noe som gjorde at han ikke hadde skulderstøtte da han skjøt. Det betyr at våpenet kan være vanskeligere å kontrollere.

Et vitne som befant seg rett ved London pub da skytingen pågikk så at Matapour holdt maskinpistolen i hoftehøyde.

Advokat Pål S. Jensen er tidligere polititjenestemann, og jobber mye med saker rundt våpen og jakt.

Han sier dette om betydningen av å ha foldestokken ute:

– Man trekker den ut for å kunne bruke siktene og gjøre våpenet mer presist. Om foldestokken er inne, blir det vanskeligere å sikte, og man får ikke brukt siktemidlene. Rekyl og risting vil være konstant, men man har mer kontroll når kolben er trukket ut og satt i skulderen, sier Jensen til NRK.

Andre med god våpenkunnskap som NRK har snakket med, men som ikke vil bli intervjuet, sier det er mulig å skyte presist med våpenet med foldestokken inne, dersom man ellers håndterer våpenet riktig.

Skuddbane kan tyde på at siktede ikke hadde kontroll

Politiet har gjort en foreløpig analyse av hvor skuddene til Matapour har gått.

Analysene viser blant annet at skuddene hans gikk høyt, noe som kan tyde på at siktede ikke håndterte våpenet optimalt.

Skuddene gikk blant annet inn i andre etasje på London pub.

Skuddene til terrorsiktede gikk blant annet inn i andre etasje på London pub. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Advokat Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for flere av de fornærmede i saken. Én av de fornærmede befant seg i andre etasje da skuddene ble avfyrt.

Advokat Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for flere fornærmede etter masseskytingen. Foto: Kai Stokkeland

– Det er grunn til å tro at flere liv ble spart fordi han fremstår som våpenukyndig, sier Klomsæt til NRK.

Advokat John Christian Elden er Matapours forsvarer. Han skriver i en tekstmelding til NRK at klienten ikke skal være vant med å håndtere våpen.

– Matapour har ingen særlig våpenkunnskap. Han har ikke forklart seg, så bare han vet hvor han har det fra, skriver forsvareren.

Advokat John Christian Elden er Matapours forsvarer. Foto: Ole Berg Rusten / NTB

Våpenet skal ha kilt seg

Det mest vanlige magasinet til en MP40 rommer 32 patroner. Maskinpistolen er helautomatisk. Det betyr at man ikke trenger å fyre av ett og ett skudd.

NRK får opplyst at Matapour ikke skal ha rukket å tømme hele magasinet. Årsaken skal være at våpenet kilte seg.

Advokat Pål S. Jensen. Foto: Privat

– Det kan typisk skje når våpenet er slitt. Dette er gamle våpen, så det er ikke uvanlig. Deler i våpenet kan ha blitt avrundet. Det kan ha blitt dårlig pusset og vedlikeholdt. Det kan også skje på grunn av ammunisjonen som blir brukt, forklarer den våpenkyndige advokaten til NRK.

Utenfor London pub ble også drapsmannen taklet av en sivil person. Taklingen gjorde at Matapour mistet maskinpistolen, har et vitne tidligere fortalt til NRK.

Vitnet oppfattet at Matapour på dette tidspunktet hadde sluttet å skyte, og holdt på å gjøre noe med maskinpistolen.

Det er ikke klart for NRK om dette var tidspunktet da våpenet hadde kilt seg.

Våpenet skal stamme fra Forsvaret

MP40 har lenge vært i sirkulasjon i den kriminelle underverdenen.

Etter den andre verdenskrig tok Forsvaret maskinpistolen i bruk. Det ble utfaset på 90-tallet, men mange våpen har tilfalt kriminelle.

I 2019 hadde politiet en stor aksjon der de beslagla over 2000 våpen. Flere av dem stammet fra Forsvaret, og skulle egentlig ha vært destruert.

Nå får NRK opplyst at også Matapours maskinpistol skal stamme fra Forsvaret.

Forsvaret har ikke hatt anledning til å svare NRK i dag, og viser til Oslo politidistrikt.

Denne uka ble det kjent at politiet siktet ytterligere to personer for medvirkning til en terrorhandling.

Politiet undersøker om en av de siktede kan ha skaffet Matapour våpen, får NRK får opplyst. En av de siktede har tidligere vært dømt for ulovlig oppbevaring av MP40.

Begge nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Politiet: Våpenkunnskap sentralt

NRK har stilt en rekke spørsmål til politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt.

Han ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger, blant annet fordi siktede ikke er avhørt.

Børge Enoksen er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Thomas Hagajore Fosse / NRK

– Selvfølgelig er historikken til våpnene interessant for oss. Vi har et visst bilde av historikken uten at vi kan kommentere det nå, sier Enoksen til NRK.

– Er det noe som tyder på at siktede kanskje ikke har så mye greie på våpen og i hvert fall ikke har prøvd dette våpenet noe før dette angrepet?

– Hans historikk med våpen og eventuelle kunnskaper rundt det er sentralt for oss i etterforskningen, men heller ikke der kan jeg gå i detaljer nå, svarer Enoksen.

– Vi har fått opplysninger om at dette maskinpistolen kilte seg. Er det noe politiet også har funnet ut om det gjorde?

– Enhver befatning med de våpnene som ble brukt og hvordan de ble brukt er av interesse for oss og det er selvsagt noe vi har fokus på i etterforskningen, sier politiadvokaten.