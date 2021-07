Høyre: – Dobbelt så høy vekst i politiet lokalt

På sin trøndelagsturné stopper i dag statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på Verdal i gamle Nord-Trøndelag. Her møter hun representanter fra politiet og diskuterer politireformen.

Gylden regel

Nå kommer Høyre med et løfte som de kaller en gylden regel for politiet.

Når det ansettes nye politifolk framover lover de dobbelt så sterk bemanningsvekst ute i de operative tjenestene som på sentrale kontorer.

– Veksten på gulvet i politiet, det som er ute i politidistriktene, skal ha dobbelt så stor vekst som det som er sentrale etater i politiet. Det er det vi kaller en gylden regel at vi hele tiden skal måle veksten slik at mest mulig kommer ut der hvor forebyggingen og etterforskningen av kriminaliteten foregår, sier Erna Solberg til NRK.

VEKST: Høyre lover dobbel så sterk bemanningsvekst på operative tjenester. Foto: Morten Andersen

Fortsatt ikke nært nok

Politireformen ble innført i 2015 (se faktaboks) og kom som et svar på Gjørv-kommisjonen og mangelen på beredskap etter 22. juli 2011.

Siden 2016 har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) årlig evaluert reformen. I den siste rapporten fra mai 2021 får politiet ros for å ha fått på plass sterkere fagmiljøer som kan håndtere de mer alvorlige sakene. Men de skriver og at målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt så langt ikke er nådd.

Politireformen Ekspandér faktaboks Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet var med på forliket.

27 politidistrikter ble kuttet til 12. Antall tjenestesteder ble redusert fra 340 til 217.

Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon. Minst én dag i uken skal det være mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor kontortid.

Krav om responstid ved ordinære hendelser.

95 prosent av alle anrop til 112 skal være besvart innen 20 sekunder.

Nettløsninger for publikum og mer mobil teknologi.

Tett og nært samarbeid med kommunene og bredere rednings- og beredskapssamarbeid.

Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden.

Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. (Kilde: POD, NTB)

Solberg er tydelig på hvordan flere «på hjul» skal sikre økt tilværelse og synlighet.

– Det er de patruljene som er ute. Det inkluderer beredskap og den første delen av etterforskningen, men også andre publikumsnære tjenester, for eksempel de som drar rundt og prater med barn og unge og forebygger kriminalitet. Vi har en ambisjon om at vi skal nå ut raskere, sier Solberg.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland i Høyre. Foto: Roy Pettersen

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland i Høyre forteller til NRK at regjeringen helt siden politirapporten i 2013 har jobbet mot å bygge bedre politidistrikter.

– Vi har siden 2013 vært opptatt av å bygge sterkere politidistrikter. Det jobber 3500 flere i politiet i dag enn i 2013. Majoriteten av disse befinner seg i distriktene.

– Det er på høy tid

Politireformen har imidlertid ikke falt i god jord hos alle. Blant annet føler flere lensmenn seg umyndiggjort, og innbyggere i distriktene frykter at bygdene tømmes for politi med lokalkunnskap.

Pål Sverre Fikse i Sp er ordfører i Verdal kommune. Etter politireformen i 2013 ble lensmannskontorene i Verdal og Levanger slått sammen, og resulterte i at en av fire årsverk forsvant. Fikse mener det er på tide med økt lokal beredskap.

– Det er på høy tid at regjeringen innser at nærpolitireformen ikke har fungert som den skal. I Verdal har vi mistet 25 prosent av årsverkene siden reformen ble innført. Det er absolutt på tide å få tilbake veksten lokalt, og ikke i direktorater og øvrige stabsfunksjoner, der veksten har vært aller størst de siste årene, sier ordføreren.

Pål Sverre Fikse (Sp) er ordfører i Verdal kommune. Foto: Morten Andersen

Samtidig er han usikker på om lovnaden om flere «på hjul» i seg selv vil være nok til å sikre bedre tilstedeværelse i distriktene.

– Det er ingen garanti for at man er i de ulike nærmiljøene. Det kan fortsatt være slik at politiet er der det er størst aktivitet, og det kan være på et helt annet sted i politidistriktet enn der vi bor.

Behov for lokalkunnskap

Hvorvidt lovnaden om flere på hjul skal lykkes, avhenger av hvordan det organiseres, ifølge Fikse.

Han er tydelig på at distriktene trenger lokale lensmannskontor med politibetjenter som kjenner forholdene, og som er til stede lokalt.

Statsministerens løfte handler ikke om å gjenopprette lokale lensmannskontorer som har blitt fjernet, men at veksten i publikumsnære tjenester og beredskap skal øke. Hun mener at flere ute i politidistriktene er nettopp det som skal til for å sikre den nevnte nærheten.

– Ja, det er folkene med lokalkunnskap som er ute, som vi nå kommer til å prioritere. Det tar litt tid å komme inn i det, men jeg mener strukturen er riktig, sier Solberg.

Justisminister Mæland mener også politireformen er på riktig vei.

– Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra ordførere om at arbeidet med politiet har blitt bedre og hvor man har fått større fagkompetanse og større mulighet til å forfølge kriminaliteten i sitt lokalsamfunn, avslutter hun.

– Et forsøk på å pynte brura

En annen som også er i full gang med sin valgkampturné er partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum. Han karakteriserer Solbergs løfte om økt vekst i politidistriktene som et valgkamputspill rett før valget.

– Jeg tenker at det er store ord. Det blir et forsøk på å pynte brura før valget. Solberg sa at man skulle ha en nærpolitireform, og etter å ha styrt politiet i 8 år har hun bidratt til tidenes sentralisering av norsk politi.

Partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Vedum er tydelig på hva Sp vil gjøre dersom de ender med regjeringsmakt til høsten.

– Det er å opprette flere tjenestesteder rundt i Norge. Det må være en reell trygghet i alle deler av landet, vi trenger en helt annen styring av politiet. Sp ønsker å bygge ned politidirektoratet, og opp politidistriktene.