Høie om gjenåpningen: – Det er rørende

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er fantastisk kjekt å se at folk feirer over hele Norge. Det er rørende, rett og slett, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

Fredag kunne han og statsminister Erna Solberg annonsere gladnyheten over alle gladnyheter: fra lørdag klokka 16 blir livet som før pandemien.

Dermed var 562 dager med koronatiltak historie for noen timer siden. Feiringen har begynt i hele landet.

På rådhuset i Oslo er Norges stortingsrepresentanter også klare for fest. Der er det nemlig duket for Stortingets avslutningsmiddag i kveld.

– Er du trygg på at dere har gjort det rette?

– Ja, vi mener dette var riktig å gjøre nå. Vi kunne ikke ha holdt på de strenge reglene lenger når så mange har stilt opp og latt seg vaksinere.

Erna Solberg og Bent Høie klemte til på pressekonferanse på fredag. I kveld håper Høie på dans. Foto: Ali Zare / NTB

Høie håper på dansing i kveld

– Er det greit å ha åpnet Norge før du forlater jobben som helseminister?

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig, men det er ikke det som er det viktigste. Det viktigste er at vi har kommet langt nok i vaksineringen og at smitten går ned, sier Høie.

Han sier han har stor forståelse for dem som fremdeles er bekymret for viruset.

Fotball, dans og klemming: Her åpner Norge opp Du trenger javascript for å se video.

For eksempel for de som ikke har kunnet bli vaksinert. For pandemien er ikke over, selv om tiltakene er så godt som ferdige.

På fredagens pressekonferanse klemte to av statsoverhodene som har loset landet gjennom pandemien. I dag håper den avtroppende helseministeren på dans.

– Jeg håper det, men jeg sa til stortingspresidenten i går kveld at vi måtte fikse orkester, men jeg er ikke sikker på om man har fått det til, sier Høie.

– En eventyrlig kveld

Det og «one night stands» er blant de tingene han lovet den norske befolkningen at gjenåpning vil innebære.

Også han som etter alle solemerker tar over jobben til Erna Solberg senere i høst, Jonas Gahr Støre, gleder seg over at nordmenn kan feire i kveld.

– Det er en helt eventyrlig kveld, i hvert fall i denne byen, så jeg håper folk hygger seg på en forsvarlig måte, sier Støre.

Den siste uka har han, Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sondert om de sammen kan danne en regjering i Hurdal.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og kona Cathrine Wergeland ankommer Stortingets avslutningsmiddag lørdag kveld. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

I kveld er sistnevnte klar for å møte gode kollegaer på stortingsmiddagsgen, og for å slappe av.

– Tror ikke det er dans her, så det får vi ha til gode. Men nå er det faktisk lov, så det hadde vært veldig hyggelig å kunne danse, sier Vedum.

– Blir det litt politikk i gangene?

– Det gjør det helt sikkert, det er en veldig politisk forsamling, sier Vedum til NRK, og forsvinner inn i rådhuset.