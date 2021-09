FHI og Helsedirektoratet anbefaler gjenåpning om en uke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler regjeringen å gå videre i sin gjenåpningsplan til «Normal hverdag med økt beredskap».

Anbefalingen kommer kort tid før regjeringens pressekonferanse fredag.

«Det er de neste ukene liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi uakseptabel sykdomsbyrde eller true helsetjenestenes behandlingskapasitet», skriver Helsedirektoratet og FHI i det faglige grunnlaget de har levert til regjeringen.

I "En normal hverdag med økt beredskap" gjelder blant annet dette:

Meterkravet avvikles

Restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves

Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner

Fortsatt krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19.

Trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjelder smittevern i skoler og barnehager.

Barn kan slippe innreisekarantene

Helsedirektoratet og FHI vurderer at følgende endringer kan gjøres i plikten til innreisekarantene i den første fasen av nedtrappingen:

Reisende fra oransje områder skal ikke ha karanteneplikt ved innreise.

Barn under 18 år skal ikke ha karanteneplikt ved innreise. De skal likevel oppfordres til å teste seg med PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter ankomst.

Barns testplikt på grensen opprettholdes.

Alle kan velge å avslutte innreisekarantene med negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Plikten til PCR-test syv døgn etter ankomst fjernes.

Helsedirektoratet vurderer at det kan være behov for å gjøre en gradvis nedtrapping av plikten til innreisekarantene ved å fjerne karanteneplikten fra EØS/Schengen/Storbritannia og lilla land før de resterende grå landene.

Helsedirektoratet vurderer også at det vil være behov for å ha beredskap for å kunne gjeninnføre plikt til innreisekarantene. Smvl. § 4–3 gir hjemmel for å gjeninnføre innreisekarantene etter en konkret vurdering på det aktuelle tidspunktet.

Det er ikke gitt informasjon om hva regjeringen vil meddele på pressekonferansen klokka 12.30. Da blir det kjent om anbefalingene om gjenåpning blir fulgt.

Tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten

Men den siste fasen av gjenåpningen av samfunnet – som skal innføres når vaksinasjonsgraden er høy nok og trykket på helsevesenet kontrollerbart – er nært forestående.

Nå viser reproduksjonstallet at smittetrenden er markant avtagende og vaksinasjonsgraden er oppadgående.

Torsdag hadde 76,2 prosent av befolkningen fått første dose, mens 66,5 prosent av befolkningen var fullvaksinerte.

For befolkningen over 18 år er andelen henholdsvis 90,5 og 83,4 prosent.

I sin anbefaling om gjenåpning til regjering skriver Helsedirektoratet at over 90 prosent av kommunene nå melder om tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten, til tross krevende uker som følge av mye vaksinering og smittesporing

Vi mangler ikke vaksiner og vaksinasjon med mRNA-vaksiner beskytter bedre enn forventet, ifølge Helsedirektoratet.

«Helsedirektoratet og FHI tar forbehold om at situasjonen ikke forverres betydelig de nærmeste ukene. Ved en eventuell uheldig utvikling kan avgjørelsen måtte revurderes», skriver de i grunnlaget.

De understreker at kommunene fortsatt må prioritere vaksinasjon mot både koronavirus og influensa, og at noen råd og tiltak anbefales videreført.

Disse tiltakene er smittevernrådene, isolasjon av smittede, nedjustert TISK, trafikklysmodellen i skoler og barnehager og beskyttelse av sårbare grupper.

Fredag holder regjeringen pressekonferanse. Folk NRK har snakket med håper det blir full gjenåpning.

Har savnet å reise mest

Fritdjof Angel Nerby er spent før regjeringens pressekonferanse.

Hvilke forventninger har du til gjenåpning?

– Det er spennende. Det er klart, vi har forsøkt å åpne en gang tidligere. Det er en del smitte, men vi må vel lære oss å leve med dette på et vis er jeg redd. Jeg vil ikke vi skal vente nødvendigvis, sånn det ser ut nå så må vi lære oss å leve med det. Og det er egentlig helt greit, så lenge vaksinasjonsraten fortsetter i samme stil – oppover. Tenker det blir fint.

Håper du på full gjenåpning?

– Jeg håper på full gjenåpning, men har forståelse om det ikke skjer. Jeg blir ikke skuffet om det ikke skjer.

Kristian Mikalsen tror det blir full gjenåpning – og har savnet å reise mest.

– Jeg håper det ikke blir testing på grensen – helt åpent. Reising er blant annet det jeg har savnet mest.

– Dette kommer til å gå bra

Trond Løvik, Mette Årnes og Marie Østrøm håper alle at regjeringen gir beskjed om at de snart slipper enmeteren.

Å slippe å tenke på å holde avstand til folk hele tiden og slippe å kjøpe munnbind hele tiden gleder de seg til.

– Er dere bekymret for at det er for tidlig?

– Nei, dette kommer til å gå bra.

Gunnar Jørgensen håper at folk får lov til å leve som før og at alt blir åpnet – og utestedene får utvide åpningstidene til 03.

– Kan kjøre på ski overalt – alpinanlegg åpner, nå er det snø over 1000 meter. Endelig. Jeg har savnet mest at alt er åpnet til klokka 03. Det blir en tur ut i helga, med kaffe, sier Jørgensen.

I dag håper jeg selvsagt at alt åpner igjen. At vi kan leve som normalt igjen, sier Lill Vennsberg.

– Jeg har savnet det sosiale mest. Å omgå venner og familie på en normal måte. Tilstelninger, bussreiser, alt egentlig.

Om det ikke skjer?

– Da er det også greit, da holder vi ut litt til. Jeg er lei, men det er jo blitt hverdagen. Så jeg skal jo klare det litt til. Jeg vet ikke hva som ligger i det som skal skje i dag, men om jeg får lov til å reise snart, så blir jeg veldig glad. Da tenker jeg å dra til Hellas i første omgang. Godt og varmt, hyggelige mennesker og fin atmosfære. Så blir Spania andrevalget.

Håper folk ikke tar helt av

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim forbereder seg på full gjenåpning, men han håper folk ikke tar helt av.

– Det er mange som er spent, noe som ikke er så rart. Spesielt kulturlivet har jo vært kraftig nedstengt og ser behov for en gjenåpning i dag, sier Wolden.

I Trondheim legger kommunen senere i dag frem en plan for en gjenåpningsfest som starter 8. oktober. Da lover kommunedirektøren tre uker med full fres og mye liv.