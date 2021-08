Høie varsler lettelser i september: – Kan leve som normalt i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Usikkerhet rundt delta-varianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt var avgjørende da regjeringen besluttet å utsette trinn 4 i gjenåpningsplanen 28. juli.

Snaue to uker senere kommer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med følgende gladnyhet: I slutten av september vil livet i stor grad vende tilbake til det «normale».

– Med den fremdriften som vi nå har på vaksineringen regner vi med at alle voksne over 18 vil ha fått tilbud om andre dose innen utgangen av september. Da er det grunn til at vi kan leve som normalt i Norge, sier Høie til NRK.

– Hva innebærer dette?

– Nei det innebærer jo at vi ikke har noen restriksjoner i samfunnet i forhold til at meteren ikke gjelder og sånt. Men så er det fortsatt fornuftig å være hjemme hvis en er syk, ha god håndhygiene. Og så er det nettopp det som skjer internasjonalt som er en usikkerhetsfaktor, så det betyr at vi fortsatt kan opprettholde ulike regler i forhold til å reise inn og ut av landet, men det er noe som vi må komme tilbake til.

Det var VG som først omtalte den varslede åpningen av samfunnet.

– Kan gå på one-night stands igjen

Høie sier det vil åpnes for større arrangementer, og lover at både danseglade og de som er på sjekker'n har mye å glede seg til.

– Da kan man danse tett og gå på one night stands igjen, og alt det som myndighetene har rådet folk til å ikke gjøre og hatt forskrifter og regulert. Og ikke minst ha større arrangementer igjen og sånt, sier Høie og legger til:

– Det er klart, jeg tror nok mange opplever at hverdagen allerede nå er ganske som normalt, men det er noen restriksjoner igjen og ikke minst så er det meteren som vi fortsatt må holde på, og som mange nok fortsatt opplever som en begrensning i livet sitt. Og det skal bli fint å kunne gå vekk fra.

Ifølge helseministeren vil det norske samfunnet da være godt beskytta av vaksinen.

Det er takket være den høye oppslutningen som vi har om vaksinering i Norge, poengterer helseministeren.

FESTIVALSTEMNING: Enmeteren oppheves og det åpnes for større arrangementer i løpet av september, ifølge helseministeren. Her fra Øyafestivalen i 2014. Foto: Audun Braastad / NTB

Vurderer vaksinering av barn

Høie sier at kommunene har fått beskjed om å forberede vaksinering av 16 og 17-åringer etter at de over 18 er fullvaksinert, men at den endelig avgjørelsen ikke er tatt

– Det mest sannsynlig er at vi begynner å vaksinere de på 16 og 17 år. Så skal vi ganske snart ta den endelige beslutningen der, basert på den siste internasjonale oppdaterte kunnskapen. Og når vi har beslutta det tar vi og en vurdering på de mellom 12 og 15.

Helseministeren advarer om at vi ikke er kvitt koronaviruset:

– Vi er ikke kvitt viruset selv om vi kan leve som normalt, og det betyr at vi vil måtte leve med dette viruset som andre virus. Det betyr at det er mennesker som vil bli alvorlig syke og dø i Norge av dette viruset.

Helseministeren senker ikke skuldrene, til tross for den varslede åpningen av samfunnet. Spesielt nye mutasjoner av koronaviruset skaper usikkerhet.

– Den største X-faktoren

– Vi må ha en høy beredskap for hva som skjer ute i verden, for viruset vil kunne mutere og komme tilbake med nye varianter som vi ikke har den samme beskyttelsen mot.

Ifølge Høie kan det godt tenkes at vi må ha noen restriksjoner knytta til reising noen steder og andre kontrolltiltak, avhengig av smittetrykket.

– Det er hele tiden en vurdering, men det er klart når befolkningen er beskytta gjennom vaksine, kan vi og lette på innreiserestriksjoner. Men det kan godt tenkes at vi har behov for ulike kontrolltiltak.

Vaksinasjonsgraden i resten av verden vil fortsatt kunne påvirke hverdagen i Norge, mener Høyre-politikeren.

– Det som er den største x-faktoren er at vi er ikke beskytta før alle i verden er beskytta. Dette viruset beveger seg gjennom store folkemengder i land som dessverre ikke har fått vaksinert like mye som oss, og det betyr at da kommer viruset til å mutere.

Usikkerheten er knyttet til hvilke mutasjoner av koronaviruset som kan oppstå i fremtiden.

– Det kan komme mutasjoner som de vaksinene vi har brukt til nå ikke gir så god beskyttelse mot som det de gjør mot de kjente virusene. Da betyr det igjen at vi da må innføre restriksjoner knytta til det. Men det er den situasjonen vi skal over i, en normal hverdag hvor vi som myndigheter har en økt beredskap fordi vi fortsatt har en pandemi internasjonalt.

Kan få flere vaksiner

Helseministeren understreker at det er data ikke dato som styrer. Den varslede åpningen av samfunnet i september baserer Høie på den store vaksinasjonsgraden i befolkningen over 18 år.

– Dette tidspunktet er basert på at vi tror nå at alle over 18 har fått et tilbud om dose to, og det har gått cirka en uke etter de har fått dose to.

Samtidig har Høie et håp om at vaksinasjonen fremover kan gå enda raskere. Det kan skje dersom Norge får flere vaksineleveranser enn ventet, noe det jobbes aktivt med.

– Det kan jo være at vi kan få tak i flere vaksiner. Det er noe vi jobber med. Og da kan det gå noen uker raskere. Men det er noe vi må komme tilbake til, Men så er det sånn at dette viruset har overrasket oss før, så dette er våre vurderinger basert på det vi vet nå.