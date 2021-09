Nå åpner Norge!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den 12. mars i fjor innførte norske myndigheter de strengeste tiltakene man har hatt her i landet i fredstid.

Skoler og barnehager ble stengt. Utesteder, kafeer og restauranter, frisører og blomsterbutikker, de var mange som fikk beskjed om å sette en midlertidig krok på døra.

I Solvang kolonihage i Oslo flagges det i solskinnet. Foto: Marthe Landsem

Ferdig med hamstring og hytteforbud

Folk løp til butikkene og hamstret dopapir og andre varer. Prisen på munnbind gikk i været, mens engangsutstyr ble brukt flere ganger. I påsken ble det forbudt å overnatte på hytte som ikke lå i eierens hjemkommune. Hytteforbudet førte til store protester og originale løsninger der noen blant annet tok inn på hotell for å kunne tilbringe dagene på egen hytte.

Nå er alt dette forhåpentligvis et tilbakelagt stadium. Fredag ettermiddag gjorde regjeringen det klart at vi nå kan leve så å si som før pandemien.

Sør i Norge skinner sola i dag. På uteserveringer var det trangt om plassen mange steder i god tid før gjenåpningen klokka 16. Mange nordmenn er klare for å markere at halvannet år med strenge regler er over.

I Oslo rett før klokken 16.00 venter hundrevis av mennesker på å komme inn på på The Hub der Petter Stordalen planlegger «tidenes gruppeklem» og fest.

– Her er vi nå det er over 1000 mennesker. Vi skal dra i gang et ordentlig sjalabais av en fest og feire at vi tar livet tilbake – her erklærer vi pandemien for over! Utroper Stordalen i kjent stil og legger til:

– Jeg bare gleder meg til én ting: Å se alle menneskene som klemmer. Vi skal ha en svær gruppeklem her!

Håper på en lang natt

På utestedet Youngs møter NRK bookingansvarlig Sturla Aslaksen. Han er i ferd med å rydde bord vekk fra dansegulvet.

– Her er det plass til alle som har lyst til å danse, sier han.

- Jeg er spent på om folk kommer til å begynne å danse allerede klokka 17, sier Sturla Aslaksen. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Den siste tiden har de kunnet slippe inn maks 190 gjester, i kveld håper de på langt flere. Han regner med at det blir en lang kveld og natt og regner med at han kommer til å sove veldig godt når den er over.

Et par timer før restriksjonene ble opphevet var Karl Johans gate i Oslo full av folk. Foto: Nadir Alam / NRK

Folkeliv i gatene i Kristiansand en drøy time før gjenåpningen. Klokka 16 skal ordføreren dele ut kake på torvet. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Med fare for å være festbrems: Husk at pandemien ikke er over selv om gjenåpningen av landet er i gang.

