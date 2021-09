Nakstad: Pandemien er ikke over, selv om samfunnet åpner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er heldige i Norge fordi vi har fått vaksinert mange, men det vil fremdeles være pandemi i verden i lang tid fremover. Kanskje i flere år.

Det sier Espen Nakstad til NRK når vi spør om hvordan hverdagen blir etter at koronarestriksjonene forsvinner.

– Selv om vi nå går mot en mer normal hverdag, betyr ikke det at det blir uaktuelt å innføre nye råd og regler senere.

Han sier alle først og fremst må følge restriksjoner og råd som gjelder i kommunene hvor de bor. Det kommer fortsatt til å være råd om smittevern.

– Det viktigste blir å holde deg hjemme om du er syk, og å teste deg om du har symptomer.

Helseminister Bent Høie har sendt et brev til landets kommuner, hvor han ber dem om å forberede seg på at nasjonale tiltak opphører. Foto: Ali Zare / NTB

Fredag er det ventet at regjeringen skal holde en pressekonferanse hvor de informerer om gjenåpning av landet.

Helseminister Bent Høie har også bedt landets kommuner om å forberede seg på de nasjonale tiltakene opphører. Han har bedt kommunene være klare innen i dag, fredag.

– Føler vi alt har åpnet

Blant restriksjonene som forsvinner, nevnte Nakstad blant annet at «meteren» opphører, at begrensninger på arrangementene forsvinner, og at man slipper inn på serveringssteder også etter klokken 24.00.

Det får blandet mottakelse hos befolkningen.

To som gleder seg veldig er tiendeklassinger Katherina Scapa-Henie og Daniele Vileikyte, som begge ser frem til å slippe avstand, karantene og maset om korona.

Katherina Scapa-Henie og Daniele Vileikyte sier de gleder seg til samfunnet åpner igjen.

– Jeg tror det blir deilig når samfunnet åpner mer. Den siste tiden for meg har vært ganske asosial. Jeg har hatt hjemmeskole og har vært lite med folk. Jeg tror vi kommer til å føle på en veldig frihetsfølelse.

– Alt med måte, tenker jeg. Vi må fremdeles være fornuftige – det er jo fremdeles pandemi, sier Linn Nelson. Hun er bekymret for den delen av befolkningen som ikke kan ta vaksinen grunnet sykdom.

Marit Bødtker mener dette er rett tidspunkt for å åpne opp igjen.

Marit Bødtker tror dette er rett tidspunkt for å gjenåpne samfunnet.

– Jeg regner med at myndighetene vet hva de driver med. På en måte føler jeg vi allerede har åpnet opp, sier Bødtker.

TISK nedjusteres – betyr mer testing

Mandag er det varslet at TISK nedjusteres. Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo, sier den nye strategien innebærer mindre karantene.

Det betyr også at enkeltpersoner får mer ansvar for å varsle sine nærkontakter om de får påvist korona.

– Nedjustert TISK betyr også at vi tester mer. Det har flere kommuner allerede innført, sier Espen Nakstad.

TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

– Om du bor sammen med noen som er smittet, trenger du ikke i karantene om du tester deg hver dag med en selvtest, for eksempel. Så blir det sikkert ytterligere endringer etter hvert, mener han.